هبة عبد الغني تعلن دعمها للشعب الفلسطيني: لن أنشر أخباري الفنية

كشفت الفنانة هبة عبد الغني، عن تضامنها الكامل مع الشعب الفلسطيني، ما دفعها لتأجيل الإعلان عن كل مشاريعها الفنية خلال الفترة الحالية.

هبة عبد الغني تتضامن مع الشعب الفلسطيني

ونشرت هبة عبد الغني عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير «إنستجرام»، فيديو من أحد مواقع التصوير تكشف فيه سر عدم إعلانها عن أخبارها الفنية، نظرًا لما يمر به الناس في فلسطين، مشددة على أنها ستنشر عبر صفحتها آخر تطورات الأحداث وليس أخبارها الفنية.

كما تنشر «عبد الغني» عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي أرقام الحسابات التي يتم من خلالها التبرع لأهلينا في غزة من خلال الهلال الأحمر المصري أو مؤسسة حياة كريمة.

آخر أعمال الفنانة هبة عبد الغني

يذكر أن آخر أعمال الفنية هبة عبد الغني، مسلسل «جروب الماميز»، معالجة درامية وإشراف على الكتابة دعاء عبد الوهاب وسيناريو وحوار سمر طاهر وريم يوسف ومي سعد وإخراج أحمد صالح وإنتاج شركة سينرجى، وبطولة خالد سليم، دينا فؤاد، وليد فواز، هبة عبد الغني، نورهان، أمانى كمال، رباب ممتاز، وياسمين داود وعدد من الأطفال، وتدور أحداث العمل في إطار اجتماعي لايت.