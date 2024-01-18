بكم تمول «المصرية للاتصالات» شبكات الجيل الخامس؟

وقعت الحكومة المصرية أمس على مراسم منح رخصة تشغيل خدمات الجيل الخامس بالتليفون المحمول، بين الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات والشركة المصرية للاتصالات، بحضور الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

من جانبه، قال محمد نصر، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة، إنّ الشركة المصرية للاتصالات ستمول قيمة الرخصة والتي بلغت 150 مليون دولار عبر مواردها الذاتية بالدولار، مشيرا إلى أنّ الشركة كانت على استعداد في الحصول على تراخيص وفرت سيولة دولارية لازمة.

وأضاف في تصريحات صحفية، أنّ البنية التحتية للشركة المصرية للاتصالات باتت قادرة على تشغيل خدمات 5G، وستساعد في زيادة إيرادات الشركة خلال العام الجاري، كما ستساعد كذلك في جذب المزيد من العملاء، موضحا أنّ الشركة تملك سيولة مالية كبرى بإمكانها تغطية مبلغ الاتفاقية كاملا، حيث كانت الشركة المصرية للاتصالات أول مشغل لتقنية 4G والتي جرى إطلاقها في عام 2017.

وأشار إلى أنّ عدد عملاء الشركة الحالي وصل إلى 13 مليون عميل، حيث توقع الرئيس التنفيذي للشركة ارتفاع أرباح الإنترنت الثابتة ضمن الشركة بنسبة لن تقل عن 15% في الربع الأول من العام الجاري، ذلك بعد تحريك أسعار باقات الإنترنت في الفترة الأخيرة.

وأوضح مجلس الوزراء المصري، أنّ التوقيع الذي تم بين الشركة المصرية للاتصالات وجهاز تنظيم الاتصالات جاء من أجل الحصول على الرخصة في إطار حرص الحكومة على إتاحة تكنولوجيا حديثة يعمل بها المؤسسات والأفراد، عبر الشركات العاملة بمصر، الأمر الذي سينعكس بدوره على التحول الرقمي وترتيب مصر ضمن المؤشرات الدولية بقطاع الاتصالات، بحسب موقع «cnbc».