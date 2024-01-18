موعد صرف مرتبات شهر يناير 2024 للمعلمين.. «هتقبض بدري»

كشفت وزارة المالية عن موعد صرف مرتبات شهر يناير 2024 للمعلمين وجميع العاملين بالدولة، ويمكن لهم صرف مرتباتهم عن طريق مكاتب البريد المصري، وأجهزة الصرافة الآلية، وفروع بنك ناصر الاجتماعي.

موعد صرف مرتبات شهر يناير 2024 للمعلمين

وأوضحت الوزارة أنّ موعد صرف مرتبات شهر يناير 2024 للمعلمين والعاملين بالدولة، سيتم تقديمه عن موعده المعتاد، لتسير عملية صرف المرتبات على 5 أيام متتالية، تبدأ من يوم الأحد الموافق 21 يناير 2024 وتستمر حتى الأربعاء الموافق 24 من الشهر ذاته، ثم تستكمل يوم الأحد الموافق 28 من نفس الشهر، مراعاة لإجازة عيد الشرطة وذكرى ثورة يناير الموافق 25 يناير 2024.

وطالبت وزارة المالية العاملين بعدم التزاحم على ماكينات الصراف الآلي، مشيرة إلى أنّ المرتبات ستكون متاحة في أي وقت اعتبارًا من تاريخ بدء الصرف المحدد لكل الجهات الإدارية.

دور المعلمين في المجتمع

ويلعب المعلمون دورًا مهمًا في المجتمع، حيث يساهمون في بناء الأجيال القادمة وإعدادهم لمستقبل أفضل، وتشمل واجبات المعلمين ما يلي:

- نقل المعرفة والثقافة للطلاب

- تنمية مهارات التفكير النقدي والإبداعي لدى الطلاب

- بناء الشخصية السوية لدى الطلاب

- إعداد الطلاب للحياة العملية