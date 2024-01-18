طرح 11800 كرتونة مواد غذائية مدعمة بمراكز المنيا

وجه اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، رؤساء الوحدات المحلية، بالاستمرار في ضخ المزيد من السلع بالأسواق والمجمعات الاستهلاكية ومنافذ عرض وبيع السلع الغذائية، لتحقيق وفرة المنتجات الغذائية وتوفيرها للمواطنين بأسعار مناسبة.

كما شدد المحافظ على جميع الأجهزة التنفيذية، بتشديد الرقابة على الأسواق من خلال تكثيف الحملات التفتيشية، ومتابعة أسعار السلع الغذائية الاستراتيجية بشكل دوري، للتأكد من عدم تجاوزها، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لتخفيف الأعباء المعيشية عن كاهل المواطنين.

طرح 11800 كرتونة مواد غذائية مدعمة

وطرحت الوحدات المحلية لمركزي ملوي وديرمواس، 11800 كرتونة مواد غذائية مدعمة للمواطنين بسعر 100 جنيه للكرتونة، منها 7800 كرتونة بديرمواس، و4000 كرتونة بقري (المعصرة - نواي - الإدارة - دير البرشا).

وتأتي هذه الخطوة ضمن مبادرة «خفض الأسعار» التي أطلقها محافظ المنيا، لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين وتوفير احتياجاتهم الأساسية بأسعار مخفضة.

حملات تفتيشية ورقابية على الأسواق

كما تستمر فعاليات القافلة الغذائية لتوفير السلع الاستراتيجية بقرية تنده بملوى، حيث توفر القافلة كافة السلع الغذائية الأساسية بتخفيضات تتراوح ما بين 25% إلى 30%.

وتواصل جميع الوحدات المحلية جهودها، في طرح وتوزيع مواد غذائية مدعمة بسعر 100 جنيه للكرتونة بمنافذ القرى الثابتة، إلى جانب القوافل التموينية المتنقلة حيث خصصت الوحدة القروية لبني صامت بمركز بني مزار سيارة لتوزيع السكر المدعم بسعر27 جنيه للكيلو بالعزب والنجوع بدائرة الوحدة، ضمن مبادرة «خفض الأسعار»، فضلاً عن تنفيذ حملات تفتيشية ورقابية على الأسواق ومنافذ عرض وبيع السلع الغذائية، للتأكد من الالتزام بالأسعار المعتمدة وصلاحية المنتجات المعروضة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال من تسول له نفسه احتكار السلع الغذائية.