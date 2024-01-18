إلغاء انتداب 11 ملاحظا وإداريا من امتحانات الشهادة الإعدادية في بني سويف

قرر الدكتور محمد عبد التواب، وكيل وزارة التربية والتعليم في محافظة بني سويف، اليوم الخميس، إلغاء انتداب 6 ملاحظين و5 إداريين بامتحانات الشهادة الإعدادية، واستبدالهم بآخرين، بمدرسة الشهيد نبيل شفيق بقربة منشأة عاصم، خلال جولته المفاجئة لتفقد سير امتحانات الشهادة الإعدادية.

هاتف محمول داخل لجان الامتحانات في بني سويف

وقرر وكيل الوزارة في بني سويف إلغاء انتداب وإحالة مراقب الدور وملاحظين، وإحالة طالب بلجنة مدرسة أسامة علي عيد الإعدادية بالحلابية بإدارة بني سويف، إلى التحقيق بمعرفة الشؤون القانونية، بعد ضبط الطالب وفي حيازته تليفون محمول وصوير امتحان الدراسات والتواصل مع أحد جروبات الغش.

إحالة مراقبين وطلاب للتحقيق لتسهيل الغش

كما قرر وكيل تعليم بني سويف، إحالة طالبين بمدرسة صوت العرب الإعدادية المشتركة التابعة لإدارة إهناسيا، وكذلك عامل الخدمات بالمدرسة لحيازتهم تليفون محمول، وفي ببا جرى إلغاء انتداب وإحالة أحد الملاحظين بمدرسة الشهيد نعيم عاطف الإعدادية لتصوير امتحان الدراسات الاجتماعية، فضلاً عن إحالة أحد الطلاب للتحقيق لحيازته تليفون محمول، وكذا إحالة ملاحظة بمدرسة الثورة الإعدادية للتحقيق لحيازتها تليفون محمول داخل اللجنة.

إجراءات مشددة ضد حالات الغش في بني سويف

وشدد وكيل تعليم بني سويف، خلال بيان صحفي اليوم، على عدم التهاون وتأكيد على تطبيق القرار الوزاري رقم 34 بشأن حالات الغش بإلغاء مادة واحدة أو جميع المواد، وعند ضبط حالة الغش باستخدام المحمول يتم حيازة التليفون المحمول والحرمان من الامتحانات وغرامة على الطالب طبقا للقانون 73 لسنة 2017؛ لتحقيق الانضباط في أثناء أداء الطلاب الامتحان.