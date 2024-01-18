عاجل.. الكهرباء تعلن مواعيد جديدة لتخفيف الأحمال.. تبدأ من الخميس المقبل

كشفت مصادر مسؤولة بالشركة القابضة للكهرباء أنَّ موعد قطع الكهرباء وتخفيف الأحمال مستمرة كما هي حتى نهاية الأسبوع المقبل، والذي يتزامن مع انتهاء امتحانات الفصل الدراسي الأول للطلاب عن العام 2023 - 2024، منوهة إلى وجود مواعيد جديدة ستطبق بداية من يوم الخميس 25 يناير بشأن تخفيف الأحمال، إذ تنتهي امتحانات الطلاب يوم 24 يناير وهو الموعد المحدد من قبل مجلس الوزراء بوقف تخفيف الأحمال ليلًا.

مواعيد قطع الكهرباء وتخفيف الأحمال

ونوه مصدر الشركة القابضة للكهرباء، إلى أنَّ مواعيد تخفيف الأحمال حتى نهاية الأسبوع المقبل تبدأ من الساعة 2 ظهرًا وحتى 5 مساءً ضمن استجابة شركات الكهرباء والشركة القابضة للكهرباء لأولياء الأمور من أجل ابتعاد مواعيد قطع الكهرباء عن مواعيد أداء الامتحانات أو مذاكرة الطلاب طوال الليل، مؤكّدة أنَّه لا يوجد أي حي أو مدينة على مستوى الجمهورية تشهد قطع في الكهرباء ليلا.

مواعيد تخفيف الأحمال بعد يوم 24 يناير

ووفقًا لانتهاء أعمال الامتحانات يوم 24 يناير، فإنَّه من المقرر أنَّ تحدد وتعلن شركات توزيع الكهرباء التسعة مواعيد تخفيف الأحمال وقطع الكهرباء الجديدة، بعد سلسلة من المواعيد طوال المدة السابقة كانت كالتالي:

- وقف تخفيف الأحمال ليلًا.

- تحديد مواعيد قطع الكهرباء من 11 صباحًا حتى 5 مساء.

- تغيير مواعيد قطع الكهرباء لتصبح من 2 ظهرًا حتى 5 مساء بسبب أداء الامتحانات.

- استثناء بعض المناطق من القطع والتي تشمل المدارس والمستشفيات.