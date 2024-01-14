عاجل.. جدول جديد لتخفيف الأحمال بالقاهرة الكبرى.. «الكهرباء» تعلن المناطق بالتفصيل

كشف مصدر مسؤول بالشركة القابضة للكهرباء عن مواعيد تنفيذ الجداول الجديدة لتخفيف الأحمال في 66 حي ومدينة بفروع شركات التوزيع بمحافظات القاهرة الكبرى «القاهرة - الجيزة - القليوبية»، والواقعة بنطاق شركتا توزيع الكهرباء بشمال وجنوب القاهرة.

وأكد المصدر لـ«الوطن» أن المواعيد الجديدة لتخفيف أحمال الكهرباء في القاهرة الكبرى تبدأ من الساعة الثانية ظهرًا وحتى الخامسة مساءً، لافتا إلى أن المواعيد المعدلة لتخفيف الاحمال جاءت استجابة لأولياء أمور الطلبة، وبالتزامن مع امتحانات الفصل الأول للعام الدراسي الحالي في المدارس والجامعات.

مواعيد تخفيف الحمال بالقاهرة الكبري

وتستعرض «الوطن » جدول تنفيذ تخفيف الاحمال، والذي ينفذ في أحياء ومراكز ومدن محافظات القاهرة الكبرى بالأماكن الواقعة بنطاق عمل شركتا توزيع الكهرباء بجنوب وشمال القاهرة، حتى نهاية فترة امتحانات الفصل الدراسي الأول، في 38 حي بنطاق محافظة القاهرة، وهي «الأميرية - الزاوية الحمراء - الزيتون - الساحل - الشراتبية - حدائق القبة - روض الفرج - شبرا - 15 مايو -البساتين - التبين - الخليفة - السيدة زينب - المعادي - المعصرة - المقطم - حلوان - دار السلام - طرة - مصر القديمة -الأزبكية - الموسكي - الوايلي - باب الشعرية - بولاق - عابدين - غرب - منشأة ناصر - وسط - السلام اول - السلام ثاني - المرج - المطرية - النزهة - عين شمس - مدينة نصر شرق - مدينة نصر غرب - مصر الجديدة».

ويتضمن الجدول تخفيف أحمال 20 حي ومركز ومدينة بمحافظة الجيزة، وهي: «الدقي - الوراق - بولاق الدكرور - امبابة -العجوزة - الهرم - العمرانية - الطالبية - المنيرة الغربية - مركز ومديمنة كراداسة - مدينة الحوامدية - مركز ومدينة الواحات - مركز ومدينة أطفيح - مركز ومدينة ابو النمرس - مركز ومدينة البدرشين - مركز ومدينة منشأة القناطر - مركز ومدينة العياط - مركز ومدينة الصف - مركز ومدينة أوسيم»، ويقع جزء من محافظة القليوبية 6 مناطق تابعة لنطاق عمل شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء متمثل في «مدينة العبور – الخانكة – شبرا الخيمة اول وثان – القناطر - بهتيم»