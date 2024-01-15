جداول تخفيف أحمال الكهرباء بـ9 محافظات في الصعيد خلال أيام الامتحانات

بدأت فروع شبكات 9 محافظات بالصعيد الواقعة بنطاق شركتا توزيع كهرباء مصر الوسطي والعليا، وهي «الفيوم – بني سويف – المنيا – أسيوط – والوادي الجديد - أسوان - سوهاج - الأقصر- قنا» بتنفيذ مواعيد جدول تخفيف أحمال الكهرباء بدء من الساعة الثانية ظهرا وحتى الخامسة مساء يوميا، وحتى انتهاء امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2023/ 2024 استجابة لطلبات أولياء الأمور.

عدد مشتركي المحافظات الواقعة بنطاق شركة مصر الوسطى لتوزيع الكهرباء

وأشار إلى أن شركة توزيع كهرباء مصر الوسطى تخدم 3.2 ملايين مشترك بنطاق 5 محافظات «الفيوم – وبني سويف – والمنيا – وأسيوط – والوادي الجديد»، لافتا إلى أنه يبلغ عدد المشتركين بمحافظة الفيوم 694 ألف مشترك ومحافظة بني سويف 741 ألف مشترك ومحافظة المنيا 1.2 مليون مشترك ومحافظة أسيوط 1.08 مليون مشترك ومحافظة الوادي الجديد 101 ألف مشترك.

عدد مشتركي المحافظات الواقعة بنطاق شركة مصر العليا لتوزيع الكهرباء

وأوضح المصدر أن شركة مصر العليا لتوزيع الكهرباء تخدم محافظات «أسوان وسوهاج والأقصر، وقنا»، ويبلغ عدد المشتركين بنطاق عملها ما يقرب من 3 ملايين و400 ألف مشترك منهم «540 ألف مشترك بقطاع أسوان، و1,5 مليون مشترك بقطاع سوهاج، و430 ألف مشترك بقطاع الأقصر، و901 ألف مشترك بقطاع قنا» لإجراء عملية البحث والاستعلام عن قيمة استهلاك فاتورة الكهرباء عن شهر سبتمبر 2023 الجاري كالتالي:

جداول تخفيف الأحمال بمحافظات الصعيد

وتستعرض «الوطن» مواعيد جداول تخفيف الأحمال بنطاق المحافظات الواقعة بنطاق عمل شركتا مصر الوسطى ومصر العليا لتوزيع الكهرباء وهي كالتالي: