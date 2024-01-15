لخدمة محافظات الدلتا.. جدول تخفيف أحمال الكهرباء في أيام الامتحانات

بدأت المناطق الواقعة بنطاق شركتا توزيع الكهرباء بجنوب وشمال الدلتا البالغ عدد المشتركين فيهما 10 ملايين و15 ألف مشترك بنطاق 6 محافظات وهي: «الدقهلية - كفر الشيخ - دمياط - الغربية - المنوفية - القليوبية»، في تنفيذ جدول تخفيف الأحمال، والذي سيتم العمل به يوميا طوال فترات امتحانات الطلاب بالفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الحالي 2023 - 2024 بدءا من الساعة 2 ظهرا حتى الساعة 5 عصرا.

المناطق الواقعة بنطاق عمل شركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء

ويبلغ عدد المشتركين بشركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء نحو 4 ملايين و650 ألف مشترك بنطاق عملها بمحافظات «الدقهلية وكفر الشيخ ودمياط» التي تضم عددا من المناطق الصناعية منها «العصافرة بالمطرية ـ جمصة - مجمع الصناعات بميت غمر ـ المنطقة الصناعية بمطوبس - بلطيم - البرلس - الرمال السوداء بكفر الشيخ - دمياط الجديدة - مدينة الأثاث بدمياط»، إضافة إلى 3 مصايف هي «رأس البر ـ جمصة ـ بلطيم».

النطاق الجغرافي لشركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء

ويشمل النطاق الجغرافي لشركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء 3 محافظات وهم «الغربية - المنوفية - القليوبية» ويبلغ عدد المشتركين على مستوى الشركة نحو 5.19 مليون مشترك.

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