رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

لخدمة محافظات الدلتا.. جدول تخفيف أحمال الكهرباء في أيام الامتحانات

كتب:

سلامة عامر
07:34 م | الإثنين 15 يناير 2024
شبكة الكهرباء ارشيفية

شبكة الكهرباء ارشيفية

بدأت المناطق الواقعة بنطاق شركتا توزيع الكهرباء بجنوب وشمال الدلتا البالغ عدد المشتركين فيهما 10 ملايين و15 ألف مشترك بنطاق 6 محافظات وهي: «الدقهلية - كفر الشيخ - دمياط - الغربية - المنوفية - القليوبية»، في تنفيذ جدول تخفيف الأحمال، والذي سيتم العمل به يوميا طوال فترات امتحانات الطلاب بالفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الحالي 2023 - 2024 بدءا من الساعة 2 ظهرا حتى الساعة 5 عصرا.

المناطق الواقعة بنطاق عمل شركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء

ويبلغ عدد المشتركين بشركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء نحو 4 ملايين و650 ألف مشترك بنطاق عملها بمحافظات «الدقهلية وكفر الشيخ ودمياط» التي تضم عددا من المناطق الصناعية منها «العصافرة بالمطرية ـ جمصة - مجمع الصناعات بميت غمر ـ المنطقة الصناعية بمطوبس - بلطيم - البرلس - الرمال السوداء بكفر الشيخ - دمياط الجديدة - مدينة الأثاث بدمياط»، إضافة إلى 3 مصايف هي «رأس البر ـ جمصة ـ بلطيم».

النطاق الجغرافي لشركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء

ويشمل النطاق الجغرافي لشركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء 3 محافظات وهم «الغربية - المنوفية - القليوبية» ويبلغ عدد المشتركين على مستوى الشركة نحو 5.19 مليون مشترك.

 

 

 

ك

 

اقرأ المزيد:

إزاي تقلل من ارتفاع فاتورة الكهربا في الصيف؟ مرفق الكهرباء يوضح

لربات البيوت..7 نصائح لخفض استهلاك الكهربا بالديب فريزر ..تعرف عليها

تعمل إيه لو لقيت فاتورة الكهربا عالية؟

أماكن الخروج في بني سويف 2024 لقضاء إجازة نصف العام الدراسي.. ممشى سياحي

انطلاق امتحانات نصف العام الدراسي للصف الأول الإعدادي في بني سويف غدا

«غرفة السياحة»: إقبال جيد على رحلات العمرة في إجازة منتصف العام الدراسي

«التعليم» توجه إرشادات مهمة لطلاب الشهادة الإعدادية قبل امتحانات نصف العام

«التعليم» تحدد ضوابط استعانة الطالب بمرافق في امتحانات الثانوية العامة 2024

«تعليم الإسماعيلية»: تعقيم المدارس وتجهيز لجان امتحانات الشهادة الإعدادية
سلامة عامر
بقلم سلامة عامر

مسئول عن تغطية ملف الكهرباء والمحليات.