مواعيد تخفيف أحمال الكهرباء في القاهرة والجيزة.. اعرف الخريطة كاملة

حددت شركتا توزيع الكهرباء في القاهرة والجيزة مواعيد تخفيف الأحمال وانقطاع التيار الكهربائي في المناطق الواقعة بنطاق عملهما، في جميع فروع شبكات محافظات القاهرة والجيزة والقليوبية.

موعد تخفيف الأحمال الكهرباء في القاهرة والجيزة

وكشف مصدر مسؤول بالشركة القابضة للكهرباء، أنه سيتم تخفيف الأحمال في المناطق الواقعة بنطاق عمل احياء ومراكز ومدن محافظتي القاهرة والجيزة طوال أيام امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2023/ 2024، من الساعة الثانية ظهرا حتى الخامسة مساء، استجابة لطلبات أولياء الأمور لإتاحة أكبر فرصة أمام الطلاب لتحصيل المواد الدراسية.

جدول تخفيف أحمال الكهرباء بمناطق القاهرة والجيزة

وتنشر «الوطن» جدول تخفيف الاحمال الكهرباء بمناطق القاهرة والجيزة كالتالي: