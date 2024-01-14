رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

مواعيد تخفيف أحمال الكهرباء في القاهرة والجيزة.. اعرف الخريطة كاملة

كتب:

سلامة عامر
11:17 ص | الأحد 14 يناير 2024
شبكة الكهرباء ارشيفية

شبكة الكهرباء ارشيفية

حددت شركتا توزيع الكهرباء في القاهرة والجيزة مواعيد تخفيف الأحمال وانقطاع التيار الكهربائي في المناطق الواقعة بنطاق عملهما، في جميع فروع شبكات محافظات القاهرة والجيزة والقليوبية.

موعد تخفيف الأحمال الكهرباء في القاهرة والجيزة

وكشف مصدر مسؤول بالشركة القابضة للكهرباء، أنه سيتم تخفيف الأحمال في المناطق الواقعة بنطاق عمل احياء ومراكز ومدن محافظتي القاهرة والجيزة طوال أيام امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2023/ 2024، من الساعة الثانية ظهرا حتى الخامسة مساء، استجابة لطلبات أولياء الأمور لإتاحة أكبر فرصة أمام الطلاب لتحصيل المواد الدراسية.

جدول تخفيف أحمال الكهرباء بمناطق القاهرة والجيزة

وتنشر «الوطن» جدول تخفيف الاحمال الكهرباء بمناطق القاهرة والجيزة كالتالي:

 

 

اقرأ المزيد:

عاجل.. جدول جديد لتخفيف الأحمال بالقاهرة الكبرى.. «الكهرباء» تعلن المناطق بالتفصيل

مواعيد قطع الكهرباء الجديدة في محافظة بورسعيد.. ساعة واحدة يوميا

بعد قرار وقف قطع الكهرباء صباحا ومساء.. ماهي المواعيد الجديدة لتخفيف الأحمال؟

خريطة تخفيف أحمال الكهرباء في سوهاج للصيانة غدا.. اعرف الأماكن والمواعيد

مناطق مستثناة من تخفيف أحمال الكهرباء في أسيوط.. تعرف عليها

آخر موعد لتطبيق جدول تخفيف أحمال الكهرباء الجديد خلال امتحانات «الترم الأول»

بدء التنفيذ الفعلي للمواعيد الجديدة لتخفيف أحمال الكهرباء.. 12 يوما

اليوم.. تطبيق جدول جديد لتخفيف أحمال الكهرباء خلال امتحانات «الترم الأول»

عاجل.. الجدول الجديد لتخفيف أحمال الكهرباء في 17 محافظة.. تابع مواعيد منطقتك بالتفصيل
سلامة عامر
بقلم سلامة عامر

مسئول عن تغطية ملف الكهرباء والمحليات.