لماذا يختلف لون الذهب عيار 21 عن 18؟.. تعرف على السر وراء ذلك

يُعد الذهب من أشهر المعادن الثمينة التي يتمّ استخدامها في صناعة المجوهرات والأحجار الكريمة، ويتميز الذهب بلونه الأصفر اللامع الذي يجذب الأنظار، ولكن لون الذهب يختلف من عيار إلى آخر، فما السر وراء ذلك؟

الفرق بين عيار 21 وعيار 18

يتكوّن الذهب عيار 21 من 21 جزءًا من أصل 24 جزءًا من الذهب الخالص، بينما يتكون الذهب عيار 18 من 18 جزءًا من أصل 24 جزءًا من الذهب الخالص، وباقي المكونات في كلا النوعين من الذهب عبارة عن معادن أخرى مثل الفضة والزنك والنيكل والنحاس.

سبب اختلاف اللون

يرجع اختلاف لون الذهب عيار 21 عن 18 إلى نسبة الذهب الخالص في كل نوع، فكلما زادت نسبة الذهب الخالص في الذهب، كلما كان لونه أكثر إشراقًا، ولذلك فإن الذهب عيار 21 الذي يحتوي على نسبة 91.67% من الذهب الخالص، يكون لونه أكثر إشراقًا من الذهب عيار 18 يحتوي على نسبة 75% من الذهب الخالص.

ويتميز عيار 18 بلونه الأصفر الباهت، وذلك بسبب احتوائه على نسبة أقل من الذهب الخالص، كما أنه يُستخدم لصناعة مختلف أنواع المشغولات الذهبية، خاصةً الأساور والأطواق والمعلّقات بمختلف أشكالها.

التطبيقات المختلفة

يُفضل استخدام الذهب عيار 21 في صناعة العملات الذهبية والمجوهرات الفاخرة، وذلك بسبب لونه اللامع وقيمة الذهب العالية في هذا العيار، كما يُستخدم الذهب عيار 18 في صناعة المجوهرات اليومية الأقل ثمنًا، وذلك بسبب صلابته ومقاومة الخدش، كما يُستخدم في صناعة بعض الصناعات الدقيقة مثل صناعة الساعات.

في النهاية، فإن اختيار عيار الذهب المناسب يعتمد على عدة عوامل، مثل الميزانية والاستخدام المقصود، فإذا كنت تبحث عن مجوهرات فاخرة تتميز بلونها اللامع، فإن الذهب عيار 21 هو الخيار الأمثل لك، أما إذا كنت تبحث عن مجوهرات عملية تتميز بصلابة ومتانة عالية، فإن الذهب عيار 18 هو الخيار الأفضل لك.