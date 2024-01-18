توزيع درجات اللغة العربية للشهادة الإعدادية بالمحافظات

كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني توزيع درجات اللغة العربية للشهادة الإعدادية في المحافظات بعد انطلاق امتحانات الشهادة الإعدادية في المحافظات الترم الأول 2024، ومن المقرر أن تستمر من أسبوع لنحو أسبوعين وفقا جدول كل محافظة.

تستعرض بوابة الوطن خلال سطور التقرير التالية توزيع درجات اللغة العربية للشهادة الإعدادية الترم الأول 2024 بالمحافظات والمقدرة ب 40 درجة لكل فصل دراسي على حدةٍ.

توزيع درجات اللغة العربية للشهادة الإعدادية الترم الأول 2024

إجمالي درجات اللغة العربية للشهادة الإعدادية 2024 80 درجة للترمين وبواقع 40 درجة لكل تيرم.

درجات الإجابة على سؤال التعبير 7 درجات.

درجات الإجابة على سؤال القصة في اللغة العربية للشهادة الإعدادية 2024 9 درجات.

درجات الإجابة على سؤال النصوص في اللغة العربية 10 درجات.

درجات الإجابة على النحو في اللغة العربية 10 درجات.

درجات الإجابة على الخط 2 درجة.

درجات الإجابة على الإملاء باللغة العربية 2 درجة.

وانطلق ماراثون امتحانات الشهادة الإعدادية العامة وكافة الشهادة الإعدادية بالمحافظات على مستوى الجمهورية على أن تستمر مدة 15 يوما وفقا لجدول كل محافظة على أن يكون اليوم الأول هو امتحان اللغة العربية والتربية الدينية والخط والإملاء للطلاب، وكانت وزارة التربية والتعليم أعلنت عن توزيع درجات المواد التي يؤدي فيها الطلاب الامتحانات وتم توضيح توزيع درجات اللغة العربية للشهادة الإعدادية كالسابق ذكره.