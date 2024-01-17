«السياحة» تكشف سبب نجاح مصر في تحقيق رقم قياسي عام 2023

قالت غادة شلبي، نائب وزير السياحة والآثار لشؤون السياحة، إن تحقيق الدولة المصرية رقما قياسيا في عدد السياح الوافدين إلى مصر عام 2023، يرجع إلى استهداف مصر الوصول إلى 15 مليون سائح خلال العام المنصرم الذي شهد تحقيق أرقام قياسية لحجم السياحة الوافدة.

وأضافت نائب وزير السياحة والآثار، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى مقدم برنامج على مسؤوليتي المذاع على قناة صدى البلد، أن هناك أضلاعا مهمة لتطوير ودعم السياحة، أبرزها زيادة عدد الغرف الفندقية لا سيما في القاهرة والأقصر وأسوان والساحل الشمالي، لاستيعاب الطلب، بالإضافة إلى تطوير المطارات كون الدولة المصرية تدار سياحيا عبر المطارات الأساسية والتي يصل عددها إلى 11 مطارا لاستقبال السائحين بجميع رحلات الطيران.

ولفتت إلى أن الدولة المصرية تستقبل العديد من رحلات الطيران لتحقيق الاستراتيجية الوطنية للسياحة، حيث تدعم الدولة المصرية جلب السائحين عبر 2400 شركة سياحية مصرية، لافتة إلى أن 15 مليون سائح حققوا فرضيا نحو 15 مليار دولار 2023.

ووجهت نائب وزير السياحة والآثار، الشكر لكل الجهات التي عملت مع وزارة السياحة وسهلت إجراءات التأشيرات، ما مكَّن من دخول عدد كبير من السائحين، مشيرة إلى أن الدولة المصرية تستهدف 18 سوقا سياحية لتنوع السياحة الوافدة إلى مصر، مؤكدة أن المقاصد السياحية المصرية لم تتأثر بالظروف المحيطة في المنطقة؛ لزيادة الإقبال عليها باستمرار، مضيفة أن المطارات السياحية تتميز بسرعة الإنجاز في التعامل مع السياح.

ضرورة مواجهة التصرفات السلبية التي تواجه السياح

وقالت نائب وزير السياحة، إنه من الضروري زيادة رفع الوعي بأهمية السياحة ينعكس على الاستثمارات القادمة لمصر ويفيد كل «جيب» مواطن مصري، مشددة على ضرورة مواجهة التصرفات السلبية التي تواجه السياح.

السياحة العلاجية في مصر

وحول ملف السياحة العلاجية في مصر، نوهت بأن وزارة السياحة تتعاون بشكل وثيق مع وزارة الصحة في ملف السياحة الصحية، مؤكدة أن السياحة العلاجية على أولويات الوزارتين، وهناك تنسيق كبير في هذا الاتجاه، متابعة أنه جار إعداد استراتيجية لدخول السوق السياحة العلاجية وزيادة السياحة الاستشفائية في سيوة وسانت كاترين.