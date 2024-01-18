تحرير 626 محضرا تموينا في حملة مكبرة بسوهاج

شدد اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، الرقابة على الأسواق، وضبط الأسعار، وتكثيف الحملات التموينية، على أماكن بيع وتداول السلع الغذائية بالمحافظة، وذلك في إطار توجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، واللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، للتصدى لكافة أشكال الغش التجاري، ورفع المعاناة عن المواطنين، في ظل آثار الأزمة الاقتصادية العالمية وارتفاع الأسعار.

شن حملات تموينية مكثفة

نسقت مديرية التموين مع الوحدات المحلية، ومديرية الصحة، والطب البيطري، بشن حملات تموينية مكثفة، أسفرت عن تحرير 626 محضرا متنوعا، خلال 15 يوما.

وأوضح محمد إبراهيم وكيل وزارة التموين بسوهاج، أن المحاضر المحررة جاءت بواقع 563 مخالفة للمخابز والمطاحن، منذ بداية يناير وحتى الآن، و9 محاضر مخالفات مواد بترولية، و54 مخالفة في مجال الأسواق، وتنوعت المحاضر بين مخالفات: «عدم إعلان عن الأسعار، عدم إعطاء بون صرف، نقص وزن، وعدم إعلان عن مواعيد التشغيل، وعدم مطابقة للمواصفات، وسلع مجهولة المصدر، وعدم حمل شهادة صحية، وعدم نظافة مخابز، وانتهاء صلاحية».

مكافحة الجرائم التموينية بشتى صورها

وشدد المحافظ علي ضرورة إحكام الرقابة والسيطرة على عملية تداول السلع الغذائية بالأسواق، ومكافحة الجرائم التموينية بشتى صورها، وتكثيف الرقابة وضبط الأسعار، ومتابعة السلع والمنتجات الغذائية، والتأكد من صلاحيتها حرصا على سلامة المواطنين.