سعر اليورو أمام الجنيه المصري في ختام تعاملات اليوم الأربعاء بالبنوك

شهدت العملة الأوروبية «اليورو» استقرارا في سعر الصرف مقابل الجنيه المصري، بنهاية تعاملات اليوم الأربعاء 17-1-2024، في مختلف البنوك المصرية، إذ سجل اليورو اليوم في البنك المركزي المصري، 33.53 جنيه للشراء، و33.65 جنيه للبيع.

سعر اليورو في ختام تعاملات اليوم

وتستعرض «الوطن» من خلال السطور التالية، سعر اليورو في ختام تعاملات اليوم الأربعاء 17-1-2024 بمختلف البنوك المصرية، وفقًا لما أعلنته المواقع الرسمية للبنوك.

سعر اليوم في البنك المركزي المصري اليوم

سجل سعر اليورو، في نهاية تعاملات اليوم الأربعاء 17-1-2024 في البنك المركزي 33.53 جنيه للشراء، و33.65 جنيه للبيع.

سعر اليورو اليوم في البنك الأهلي المصري

فيما سجل سعر اليورو في ختام التعاملات اليوم الأربعاء 17-1-2024، بالبنك الأهلي المصري، 33.35 جنيه للشراء، و33.57 جنيه للبيع.

سعر اليورو اليوم في بنك مصر

فيما بلغ سعر اليورو في بنك مصر اليوم الأربعاء 33.73 جنيه للشراء، و33.88 جنيه للشراء.

سعر اليورو اليوم في بنك الإسكندرية

سجل سعر اليورو في بنك الإسكندرية بنهايةاليوم الأربعاء 34.04 جنيه للشراء، و34.30 جنيه للبيع.

سعر اليورو اليوم في البنك التجاري الدولي CIB

فيما سجل سعر اليورو اليوم الأربعاء 17-1-2024، في البنك التجاري الدولي 33.47 جنيه للبيع، و33.69 جنيه للشراء.