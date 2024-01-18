سعر اليورو اليوم الخميس 18-1-2024 في البنوك

شهدت أسعار العملة الأوروبية «اليورو» استقراراً في الصرف مقابل الجنيه المصري، في بداية تعاملات اليوم الخميس 18-1-2024، بمختلف البنوك المصرية، إذ سجل اليورو اليوم في البنك المركزي المصري، 33.53 جنيه للشراء، و33.65 جنيه للبيع.

سعر اليورو في ختام تعاملات اليوم

تستعرض «الوطن» من خلال السطور التالية، سعر اليورو اليوم الخميس 18-1-2024 بمختلف البنوك المصرية، وفقًا لما أعلنته المواقع الرسمية للبنوك.

سعر اليوم في البنك المركزي المصري اليوم

سجل سعر اليورو، اليوم الخميس 18-1-2024 في البنك المركزي 33.53 جنيه للشراء، و33.65 جنيه للبيع.

سعر اليورو اليوم في البنك الأهلي المصري

فيما سجل سعر اليورو اليوم الخميس 18-1-2024، بالبنك الأهلي المصري، 33.35 جنيه للشراء، و33.57 جنيه للبيع.

سعر اليورو اليوم في بنك مصر

فيما بلغ سعر اليورو في بنك مصر اليوم الخميس 33.73 جنيه للشراء، و33.88 جنيه للشراء.

سعر اليورو اليوم في بنك الإسكندرية

سجل سعر اليورو في بنك الإسكندرية اليوم الخميس 34.04 جنيه للشراء، و34.30 جنيه للبيع.

سعر اليورو اليوم في البنك التجاري الدولي CIB

فيما سجل سعر اليورو اليوم الخميس 18-1-2024، في البنك التجاري الدولي 33.47 جنيه للبيع، و33.69 جنيه للشراء.