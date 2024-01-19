«أرانب مشتهر» بجامعة بنها.. سلالة جديدة توفر إنتاجية كبيرة في وقت قصير

«لو بتفكر في مشروع أرانب مشتهر هي الحل»، شعار رفعته كلية الزراعة بمشتهر التابعة لجامعة بنها، والتي نجحت عبر أبحاث أجرتها خلال السنوات الماضية في إنتاج سلالة جديدة من الأرانب أطلقت عليها سلالة «أرانب مشتهر»، وهي نوع الهجين بين سلالة الأرانب الإسبانية «في لاين» وسلالة الأرانب المحلية «الجبلي السيناوي»، والتي توفر حجما أكبر وإنتاجية عالية وأرباحا خيالية حال تربيتها والاستثمار فيها.

وأوضح الدكتور أيمن النجار أستاذ مساعد تربية ووراثة الحيوان بكلية زراعة مشتهر بجامعة بنها، لـ«الوطن»، أن سلالة أرانب مشتهر تنتج من 4 إلى 4.5 كيلو لحم في عمر 3 أشهر فقط، وهي إنتاجية عالية في اللحم، كما أن الأمهات تنتج حوالي 60 أرنبا للأم الواحدة سنويا من خلال «6 بطون في السنة»، مشيرا أن هذه السلالة مربحة في حالة تربيتها والاستثمار فيها بشكل تجاري، حيث يمكن أن يبدأ المشروع بقطيع من ذكر و5 إناث، ومع رعايتها بطريقة صحيحة يحصل صاحب المشروع على أرباح وإنتاجية عالية.

تطوير أبحاث إنتاج سلالة أرانب مشتهر

وأضاف الأستاذ المساعد بكلية زراعة مشتهر بجامعة بنها، أن فكرة السلالة بدأت منذ عام 2002، وجرى تطوير الأبحاث عليها حتى الآن، في إطار تحسين السلالة المحلية وإنتاج سلالة جديدة تتميز بمواصفات عالية في الإنتاج للحم والتكاثر ومناسبة للبيئة المصرية من درجات الحرارة وقلة الغذاء والمياه، حيث تم البدء في عام 2002 لمدة 3 أجيال، وفي عام 2009 جرى الإعلان الرسمي عن السلالة كأكبر سلالة تنتج وزن لحم في كل السلالات المحلية الأرانب والمتداولة في الأسواق، حيث تعد مشروعا مربحا، ولكن بشرط التدريب الجيد على التربية والإنتاج وهو ما توفره الكلية.

الاستثمار في سلالة أرانب مشتهر

وأوضح الدكتور محمود الزعبلاوي عميد كلية الزراعة بمشتهر بجامعة بنها، ل،«الوطن»، أن الكلية توفر دورات تدريبية في إطار جهود الكلية لخدمة المجتمع وتدريب الطلاب ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر، مما يدعم المشروع والاستثمار في السلالة ويسهم في تحقيق المربين أرباح كبيرة، مشيرا إلى أهمية توفير بيئة مناسبة للتربية تساعد في عدم تعرض السلالة للأمراض أو الفيروسات لضمان استمرارية الأرباح.

سد الفجوة الغذائية

وأشار الدكتور السيد فودة نائب رئيس جامعة بنها لشئون خدمة المجتمع والبيئة، لـ«الوطن»، أن الجامعة تنتهج سياسة تسعى من خلالها لربط البحث العلمي بخدمة المجتمع وتأهيل الخريجين لسوق العمل في إطار التعاون المشترك للمساهمة في سد الفجوة الغذائية وتحقيق الأمن الغذائي تحقيقا لاستراتيجية التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

دعم الوحدات الإنتاجية

وأوضح الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها، لـ«الوطن»، أن جامعة بنها تدعم الوحدات الإنتاجية والوحدات الخاصة بكلية الزراعة لتحقيق الهدف منها في خدمة الكلية والمجتمع المحيط، مشيرا أن السلالات الجديدة من الأرانب والدواجن التي تنتجها الكلية يتم تسويقها بين الطلاب والمجتمعات المحيطة للمساهمة في تأهيل الطلاب لسوق العمل وخدمة المشروعات بكل أنواعها في المحافظة والمحافظات المجاورة من خلال استخدام البحث العلمي بطريقة تعليمية في تدريب الطلاب وطريقة إنتاجية لخدمة المجتمع.