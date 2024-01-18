وزير النقل: 3 وسائل مواصلات متطورة تخدم العاصمة الإدارية الجديدة

قال المهندس كامل الوزير، وزير النقل، إنّ هناك 3 وسائل مواصلات متطورة نقل جماعي وسكك حديدية متطورة وكهربية تخدم العاصمة الإدارية الجديدة تتماشى مع الجمهورية الجديدة وتقلل الانبعاثات الكربونية والتلوث في المناخ.

وسائل المواصلات للعاصمة الإدارية الجديدة

وأضاف «الوزير»، في حواره مع الإعلامية خلود زهران، مقدمة برنامج «من العاصمة»، عبر قناة «إكسترا نيوز»: «أول هذه الوسائل قطار lrt وهو القطار الكهربائي الخفيف، حيث يوازي طريق مصر الإسماعيلية، وفي الوسط بمحاذاة شارع التسعين بالقاهرة الجديدة من مدينة نصر يوجد المونوريل، أما الوسيلة الثالثة فهي القطار الكهربائي السريع القادم من كل أنحاء القاهرة إلى محطة العاصمة الإدارية الجديدة ويصل إلى منطقة العين السخنة».

ربط بمواصلات العاصمة الإدارية الجديدة

وتابع وزير النقل والمواصلات: «هناك ربط بين هذه المواصلات، فالوسيلة الأولى تبدأ من محطة عدلي منصور في مدينة السلام ويستمر بمحاذاة طريق مصر الإسماعيلية والذي أفتتح مؤخرا بمناسبة 3 يوليو 2022، ويخدم كل التجمعات العمرانية الجديدة التي لم تكن هناك وسيلة مواصلات جماعية تخدمها بداية من مدينة العبور الجديدة والمستقبل والشروق ثم بدر وحدائق العاصمة والعاصمة الإدارية الجديدة، وينتهي حاليا في محطة الثقافة والفنون وهي نهاية المرحلة الثانية الخاصة بها ويستكمل مساره حتى المدينة الرياضية جنوب طريق السخنة حتى يربط مع المونوريل في محطة الثقافة والفنون والقطار الكهربائي السريع في محطة المدينة الرياضية جنوب الطريق السخنة».

طريق المونوريل

وأكد، أن المونوريل يبدأ من محطة يوسف عباس في منطقة ستاد القاهرة حتى يقطع مدينة نصر ثم القاهرة الجديدة ويصل إلى الثقافة والفنون حتى نهاية العاصمة الإدارية الجديدة، ويتبادل الخدمة مع القطار الكهربائي الخفيف في محطة الثقافة والفنون، ويتبادل الخدمة مع الخط الثالث لمترو الأنفاق في منطقة ستاد القاهرة.

وأوضح: المونوريل هو الوسيلة الثالثة التي تصل إلى العاصمة الإدارية الجديدة، حيث جرى تشغيل القطار الكهربائي الخفيف، وبالنسبة إلى المونوريل فقد تم البدء في التشغيل التجريبي للركاب في منطقة محطة المشير طنطاوي.

واختتم: في 5 نوفمبر الماضي، جرى بدء التشغيل التجريبي للمونوريل، وهذا التشغيل دون ركاب وسيستغرق 6 أشهر، ويمكن أن يتضمن الركاب».