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«يونيسيف»: الوضع الإنساني في غزة صعب للغاية.. وأكثر الضحايا من الأطفال

كتب:

هاجر عمر
06:46 م | الخميس 18 يناير 2024
أطفال غزة

أطفال غزة

قال تيد شيبان نائب المدير التنفيذي لمنظمة يونيسيف، إن المنظمة تركز على توفير المياه والغذاء للأطفال في قطاع غزة، كاشفا أن الوضع الإنساني في قطاع غزة صعب للغاية وأكثر من 70% من الضحايا من الأطفال، حسبما ذكرت قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل.

وأعرب عن شعوره بالحزن تجاه الوضع الإنساني السيئ والانتهاكات التي يعانيها الأطفال في المنطقة، لافتا إلى أن قطاع غزة من أكثر الأماكن التي شهدت بيئة عنيفة تمثل خطرًا على الإنسانية.

وشدد على ضرورة الدعوة إلى وقف إطلاق نار فوري في غزة، بالإضافة للمطالبة بالعمل على إنهاء النزاعات.

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بقلم هاجر عمر