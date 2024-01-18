«الفكر الوسطي ومواجهة التطرف والإرهاب» ندوة بروضة محفوظ في المنيا

عقدت اليوم ندوة تثقيفية بعنوان «الفكر الوسطي ومواجهة التطرف الفكري والإرهاب»، في منطقة روضة محفوظ بمدينة العمال بحي جنوب مدينة المنيا، تنفيذاً لتوجيهات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، وتأكيده أهمية إقامة ندوات لتوعية الشباب.

أهمية تعاليم الدين الحنيف

وتناولت الندوة الحديث عن فضيلة الوسطية وعدم التطرف والتشدد، وذلك من أهم تعاليم الدين الحنيف، لقول الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم «إن الدين يسر، ولن يشاد الدين أحدًا إلى غلبه، وكان صلى الله عليه وسلم إذا خير بين شيئين اختار أيسرهما».

كما تناولت الندوة الحديث عن خطورة الإدمان والمخدرات، التي تمثل خطرًا على الفرد والمجتمع وعلى شباب مصرنا الحبيبة.

تكثيف الجهود للحد من الإدمان

خرجت الندوة بعدة توصيات، أهمها: ضرورة نشر الوعي بين الشباب حول أهمية الوسطية في الدين الإسلامي ومخاطر التطرف الفكري والإرهاب، تكثيف الجهود للحد من انتشار الإدمان والمخدرات بين الشباب، توفير البرامج والمشاريع التوعوية التي تستهدف الشباب.

حضر الندوة عدد من الشباب والمواطنين، وحاضر فيها فضيلة الإمام محمود عبد المغني، والدكتورة داليا عماد النشار ماجستير حقوق، والدكتورة رانيا عليوة مدير عام مديرية الثقافة، والدكتورة إيمان عليوة علم اجتماع سياسي، ومصطفى الحسيني مدير مركز الإعلام سابقًا.

وأشرف على الندوة كل من محمد حسين مدير وحدة تطوير روضة محفوظ ومدينة العمال، وميلاد عزت توفيق، ووائل أحمد توفيق، ومحمود بكر محمد.