خالد الجندي: علينا عدم الانسياق للعرافين وترديد شائعات تضر المجتمع

حذَّر الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، ممن يدعون علم الغيب من العرافين والمنجمين، قائلاً: «هناك اتهامات بشأن هؤلاء بتلقيهم أموالا من جهات متعددة لترويج معلومة معينة تؤدي إلى اهتزاز بورصات دول بعينها، واضطراب عملتها والأنظمة السياسية فيها، والشعوب تميل إلى تصديق هذه الخرافات».

وأضاف «الجندي»، في حواره ببرنامج «لعلهم يفقهون»، والمُذاع على شاشة «قناة dmc»، أنَّ الناس مع تصديقهم لأكاذيب المنجمين تكون النتيجة أنهم يساهموا في الترويج والتمهيد لهذه المخططات التي تسبب بلبله، لافتا إلى أنَّ الشعوب إذا وجدت أن شخص ما حدث له شيئاً توقعه منجم يتلقون الأمر بسكينة وقناعة وكأنه حكم القدر وما قاله العرافون كأنه حقيقة.

وتابع عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية: «الغيب فيه غموض والغموض يدعو للفضول، وحتى لو لم تصدق ما يقوله العرافون لكنه في النهاية الأمر يجذب الانتباه والحذر منه»، مؤكدا أنَّ قراءة الفنجان والكوتشينه يدخلان في باب العرافة والكهانة، ولو من باب المزاح، لأنها جميعها وسائل تؤدي إلى نفس الفساد.

واستطرد: «حتى الملائكة المقربين من عرش الرحمن وفي السموات السبع لا يعرفون الغيب والدليل في حادثة الإسراء والمعراج، عندما عرج النبي محمد إلى السماء وكان معه سيدنا جبريل ويطرقون أبواب السماء فيسأل الملك عند كل سماء: من بالخارج، وإذا كان الملائكة المقربين من الله – عز وجل – لا يعرفون من بالخارج، فما بالنا ببشر مثلنا».