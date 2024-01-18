كل ما تريد معرفته عن السنة الكبيسة.. وهذه الفئة تحتفل بميلادها كل 4 سنوات

يبلغ عدد أيامها 366 يومًا، وتنتشر حولها العديد من الأساطير والخرافات، وتتكرر كل عدة سنوات، فما هي السنة الكبيسة، ولماذا سٌميت بهذا الاسم، وما أبرز المعلومات والصفات المتعلقة بها، ذلك ما كشفه المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، في تقرير له، بعدما أحدث السؤال حول هل سنة 2024 كبيسة؟ جدلًا واسعًا بين الآلاف.

في السطور الآتية، تستعرض «الوطن» كل ما تريد معرفته عن السنة الكبيسة، وسبب تسميتها بهذا الاسم، والفرق بين السنة الكبيسة والسنة البسيطة، ومتى يكون شهر فبراير 29 يوما؟.

متى يكون شهر فبراير 29 يومًا؟

ويعرف شهر فبراير بكونه أصغر شهور السنة إذ يبلغ عدد أيامه نحو 28 يومًا فقط، بينما يصبح 29 يومًا بدلًا من 28 مرة واحدة كل 4 سنوات، وتحديدًا خلال السنة الكبيسة، وذلك وفقًا للتقويم الروماني القديم.

ما هي السنة الكبيسة ولماذا سميت الكبيسة؟

وكشف المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية في بيان لها، إنّ السنة الكبيسة هي السنة التي يبلغ عدد أيامها 366 يومًا بدلًا من 365 يومًا في السنوات البسيطة، وذلك لإضافة يوم لأقصر شهر في السنة وهو «شهر فبراير» ليصبح 29 يومًا بدلًا من 28 يومًا، إذ تستغرق الأرض 365 يومًا وربع للدوران حول الشمس، وبالتالي كل 4 سنوات يتم إضافة يوم على العام حتى لا يصبح هناك تناقض في حالة احتساب العام 365 يومًا فقط، الذي سيجعل هناك عدم تزامن بين المواسم والموقع المداري للأرض، في حالة استمرارة عدة سنوات متتالية.

لماذا سميت السنة الكبيسة بهذا الاسم؟

ويرجع سبب تسمية السنة الكبيسة بهذا الاسم إلى الإمبراطور اليوناني يوليوس قيصر، الذي كلف عدد من العلماء بإعداد تقويم أفضل لكي يتبعه الناس في الإمبراطورية اليونانية.

متى كانت آخر سنة كبيسة؟

وبحسب معهد البحوث الفلكية، فإنّ آخر سنة كبيسة كانت عام 2020، بالإضافة إلى أنّ عام 2024 سنة كبيسة، وستكون السنة الكبيسة المقبلة بعد 4 أعوام أي عام 2028.

ما هو الفرق بين السنة البسيطة والسنة الكبيسة؟

ويكمن الفرق بين السنة الكبيسة والسنة البسيطة في عدد أيامها إذ يبلغ عدد أيام السنة الكبيسة 366 يومًا وشهر فبراير بها 29 يومًا، بينما السنة البسيطة يبلغ عدد أيامها 365 يومًا وشهر فبراير بها 28 يومًا فقط.

مواليد السنة الكبيسة

ويتميز مواليد السنة الكبيسة، بأنهم يحتفلون بعيد ميلادهم كل 4 سنوات فقط، إذ إنّهم مواليد 29 فبراير الذي يتكرر مرة واحدة كل 4 سنوات فقط.