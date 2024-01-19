الحرارة تقترب من الصفر.. مدن ومحافظات تشهد طقسا شديد البرودة ليلا اعرفها

تشهد مدن ومحافظات الجمهورية انخفاضًا ملحوظًا في درجات الحرارة، العظمى والصغرى، بحسب بيان صادر عن هيئة الأرصاد الجوية، إذ يتوقع خبراء الأرصاد طقس الجمعة، تشير إلى وجود 4 مناطق في قائمة الأكثر برودة، مع ظواهر أخرى مؤثرة.

المدن الأكثر برودة اليوم

وفق بيانات غرف عمليات المحافظات على مستوى الجمهورية، فإنّ قائمة المدن الأكثر برودة اليوم الجمعة، 18 يناير، كما يلي:

- سانت كاترين: درجة الحرارة العظمى 18 درجة والصغرى درجتين مئوية.

- نخل: درجة الحرارة العظمى 18 درجة والصغرى 3 درجات.

- الودادي الجديد: درجة الحرارة العظمى 22 والصغرى 5 درجات مئوية.

- سيوة: درجة الحرارة العظمى 19 والصغرى 5 درجات مئوية.

محافظات ومدن تقل درجة الحرارة عن 10 مئوية

وبحسب بيان الأرصاد، فإنّ هناك مدنًا ومحافظات تشهد في طقس الجمعة درجة حرارة عن 10 درجات وهي كالتالي:-

ـ قنا: الحرارة العظمى 25 والصغرى 9 درجات.

- أسيوط: الحرارة العظمى 23 درجة والصغرى 8 درجات.

- الفيوم : العظمى 22 درجة والصغرى 7 درجات مئوية.

- سوهاج: الحرارة العظمى 24 درجة والصغرى 8 درجات مئوية.

- المنيا: الحرارة العظمى 23 درجة والصغرى 6 درجات مئوية.

- بني سويف: درجة العظمى 22 درجة والصغرى 7 درجات.

- السلوم: الحرارة العظمى 21 والصغرى 7 درجات مئوية.

- رفح: الحرارة العظمي 19 والصغرى 9 درجات مئوية.

- العريش: درجة العظمي 23 والصغرى 9 درجات.

- أبو سمبل: الحرارة العظمي 24 والصغرى 9 درجات مئوية.

- الأقصر: الحرارة العظمي 25 والصغرى 9 درجات مئوية.