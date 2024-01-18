خبير أمن معلومات يحذر من استخدام تطبيق «صورك في السبعينات»

حذَّر المهندس أحمد طارق، خبير أمن المعلومات، من استخدام تطبيقات «صورك في السبعينات»، مشيراً إلى أن أغلب التطبيقات المنشرة على السوشيال ميديا غرضها سرقة بياناتك.

وأضاف «طارق»، في مداخلة هاتفية ببرنامج «كل الزوايا»، مع الإعلامية سارة حازم طه، والمُذاع على شاشة «قناة ON»، أنَّه بعد استخدامك لتلك التطبيقات المتداولة، ستجد نفسك متابع لصفحات كبيرة على السوشيال ميديا وألعاب أنت لا ترغب فيها.

وتابع خبير أمن المعلومات: «لو عاوز تلغي متابعتك للصفحات والألعاب اللي اتفرضت عليك نتيجة استخدامك لتطبيقات تعديل الصور، هتدخل على فيسبوك، وتدخل على الإعدادات هتلاقي مربع بحث هتكتب التطبيقات والمواقع، وهتلاقي ظهرت لك كمية تطبيقات وألعاب عندك مهول رغم أنك لم تدخلها ولم تتابعها من قبل».

وعن قول البعض «هو أنا وزير عشان أخاف على بياناتي»، رد قائلاً: «للأسف الناس اللى بتقول كده بيلاقوا نفسهم فجأة في مشكلة وهم أول من يبحث عن مختصين لإعادة حسابتهم المسروقة وصورهم».

وطالب المهندس أحمد طارق، رداً التواصل الاجتماعي بعدم الانسياق وراء التطبيقات المتداولة على السوشيال ميديا، والتحلي بالوعي، وعدم الانسياق ورائها.