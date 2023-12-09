خبير أمن معلومات يوضح كيف يشارك الذكاء الاصطناعي في العملية الانتخابية

كشف المهندس وليد عبد المقصود، الخبير في الأمن السيبراني وأمن المعلومات، مخاطر الذكاء الاصطناعي على العقول البشرية، وآخر المستحدثات التي استطاع الوصول إليها.

أشرس الهجمات الإلكترونية المضادة

وأضاف «عبد المقصود» خلال استضافته ببرنامج «صالة التحرير»، المذاع عبر قناة «صدى البلد»، تقديم الإعلامية عزة مصطفى، أن أشرس الهجمات الإلكترونية المضادة هي من تكون عن طريق الذكاء الاصطناعي، وأنه إذا لم يكن لدينا وعي كاف؛ فإمكان تلك الهجمات أن تنتهك جميع الحقوق الشخصية.

وأوضح أن هناك ما يطلق عليه منطق تفكير الآلة، وهو ما يُرَى منشوراً أمام العين بمجرد التفكير فيه، وهو ما يتحكم به الذكاء الاصطناعي ويعتبر من أحدث ابتكاراته.

وأشار إلى أن الذكاء الاصطناعي يشارك في العملية الانتخابية من خلال رصد أماكن وُجود الناخبين وتحديد دورهم المنوط به للوصول إلى صناديق الاقتراع، وأن ذلك يكون من خلال تطبيقات إلكترونية مستحدثة؛ يُعرض من خلالها ما يسمى بـ«الخوارزميات».

الذكاء الاصطناعي اختراع عظيم

واختتم خبير أمن المعلومات حديثه، «الذكاء الاصطناعي اختراع عظيم، ولكن تطبيقاته تعد في غاية الخطورة، وبإمكانه التلاعب بأي شخص»، مؤكدًا أنه وُضِعَت عقوبات رادعة لمواجهة مثل هذه الهجمات الشرسة.