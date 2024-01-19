تكثيف الحملات المسائية لرفع الإشغالات في حي الجناين بالسويس

يشهد حي الجناين في محافظة السويس تكثيف الحملات المسائية، لرفع وإزالة الإشغالات والتعديات، لإعادة المظهر الحضاري للمنطقة.

وقال اللواء أحمد محمد شاكر رئيس حي الجناين في محافظة السويس، إن الحي يشن حملات مسائية مع استمرار الحملات الصباحية لرفع الإشغالات والتعديات، والحفاظ على المظهر الحضاري، خاصة مع إنشاء كورنيش حضاري بطول أكثر من 5 كيلو مترات من بداية الترعة العذبة حتى قرية عامة.

وأكد رئيس حي الجناين أن الحي نظم عددًا من الحملات المسائية لإزالة الاشغالات في نطاقه بناءً على تعليمات وتوجيهات اللواء أركان حرب عبد المجيد صقر، محافظ السويس. وتمت هذه الحملات بدايةً من طريق الحجاج حتى قرية عامر، بهدف إعادة الانضباط وتنظيم وفتح الشوارع وإزالة الاشغالات، وتم تحرير المحاضر اللازمة لعدد 10 اشغالات. ويواصل الحي حملاته للقضاء نهائيًا على التعديات في شوارع وقرى الحي.