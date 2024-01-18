«معرض الكتاب».. نافذة مصر الثقافية على العالم

ما يزيد على نصف قرن من الزمان، هو عمر معرض القاهرة الدولى للكتاب، الذى يعد أكبر المعارض فى الشرق الأوسط، واعتبر ثانى أكبر معرض بعد فرانكفورت الدولى للكتاب فى 2006، حيث يزوره حوالى مليونى شخص سنوياً، لذا تستعد وزارة الثقافة بالتعاون مع الوزارات والمؤسسات والناشرين، لهذا الحدث الثقافى على مدار شهور سنوياً من أجل الخروج بدورة مميزة تليق بعراقة المعرض وبالحضارة والثقافة المصرية.

وعلى مدار الأشهر الماضية، كثفت اللجنة العليا للمعرض برئاسة الدكتورة نيفين الكيلانى، وزيرة الثقافة، وتضم نخبة من قامات المفكرين والمبدعين المصريين، جهود التجهيز للدورة الخامسة والخمسين من المعرض، التى تنطلق وتحت رعاية كريمة من الرئيس عبدالفتاح السيسى، ومن المقرر أن يفتتح الدورة الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، فى 24 يناير الجارى، وسط تنافس كبير فى هذا الحدث الثقافى الضخم، المؤلف والناشر الموزع والفائز هو القارئ المستهدف من صناعة النشر والثقافة، حيث يشارك 1200 ناشر من 70 دولة هذا العام، تحت شعار «نصنع المعرفة.. نصون الكلمة».

ويبدأ المعرض فى استقبال جمهوره ابتداء من 25 يناير الجارى حتى 6 فبراير المقبل، وسط مئات من الفعاليات والأنشطة التى تستهدف مختلف الفئات العمرية، بمركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس، وملايين القراء ينتظرون موعد افتتاح المعرض، الذى يتواكب مع موسم إجازة نصف العام الدراسى، لاقتناء أحدث وأبرز الإصدارات من شتى صنوف المعرفة.