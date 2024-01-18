الدورة الـ55 لمعرض الكتاب ترفع شعار «نصنع المعرفة.. نصون الكلمة»

منذ ختام الدورة الماضية بدأت وزارة الثقافة، ممثلة فى الهيئة العامة للكتاب، وبإشراف الدكتورة نيفين الكيلانى وزيرة الثقافة، التجهيز للدورة الـ55 من معرض القاهرة الدولى للكتاب، الذى يفتتحه الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، فى الرابع والعشرين من يناير الحالى، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسى.

فى فبراير 2023 أعلنت وزيرة الثقافة اختيار النرويج شخصية الدورة المرتقبة، وعقب ختام الدورة الماضية تم الإعلان عن تشكيل اللجنة الاستشارية العليا للمعرض، وتضم قامات ثقافية وفكرية وإعلامية، وعلى مدار الأشهر الماضية عكفت اللجنة على عقد الاجتماعات للتشاور وتبادل الرؤى من أجل خروج دورة 2024 بالصورة اللائقة بحضارة مصر، وكان من أبرز قرارات اللجنة اختيار الدكتور سليم حسن، عالم المصريات، شخصية المعرض، ويعقوب الشارونى، رائد الكتابة للأطفال، شخصية معرض كتاب الطفل.

وزيرة الثقافة: مصر سخرت إمكاناتها لتجهيزات المعرض تقديراً لقيمة المعرفة

وقالت وزيرة الثقافة إن الدورة الـ55 من معرض الكتاب تأتى تحت شعار «نصنع المعرفة.. نصون الكلمة»، تأكيداً لريادة مصر الحضارية والثقافية المتصلة منذ القدم حتى يومنا هذا، وبما يرسخ مكانة معرض القاهرة الدولى للكتاب، بوصفه ركيزة من ركائز الصناعات والمشروعات الثقافية.

وأضافت: «الدولة المصرية سخرت إمكاناتها خلال تجهيزات المعرض تقديراً لمكانة الثقافة والمعرفة، حيث أنار المعرض عبر تاريخه العريق عقولاً مصرية وعربية، وأسهم فى بناء فكر أجيال وأجيال اعتزت بهويتها، وتلقت الكتاب باعتباره نبراساً وهادياً».

وأوضحت الوزيرة، أن وجود مملكة النرويج ضيف شرف على المعرض هذا العام، هو اتجاه للثقافة العربية نحو الانفتاح على ثقافة شمال أوروبا، وتعريف الآخر بالإبداع المصرى والعربى، مما يتيح آفاقاً رحبة للتبادل الثقافى والإبداعى، والتفاعل المباشر بين المبدعين والجمهور، بمختلف مشاربه وروافده الثقافية، وهو حرص الوزارة على العدالة الثقافية فى الداخل، والانفتاح على الثقافات الإنسانية.

وأكدت أن المعرض يأتي في دورته الحالية متحديا الصعاب التى تواجه العالم، بمشاركة 1200 ناشر من قارات العالم، بزيادة 153 ناشراً عن الدورة الماضية، ويبلغ عدد الدول المشاركة 70 دولة من جنسيات مختلفة، وأشارت إلى أن معرض القاهرة الدولى للكتاب يتمتع بتاريخ حافل ورحلة عطاء، تؤكد اهتمام الدولة المصرية بالثقافة ودعمها، ومساندة مبدعيها باعتبارهم «القوة الناعمة»، وتتسق مع رؤية الجمهورية الجديدة فى بناء الإنسان.

رئيس هيئة الكتاب: المعرض هذا العام يشهد 6 مؤتمرات كبرى و550 فعالية

واستعرض الدكتور أحمد بهى الدين، رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب، ملامح الدورة الحالية من المعرض، مؤكداً أن الدورة الحالية تُقام على مساحة 80 ألف متر مربع، بإجمالى مساحة تضم (5) صالات للعرض، وقال إن البرنامج الثقافى للدورة يأتى معبراً عن شعار المعرض «نصنع المعرفة.. نصون الكلمة»، ومرسخاً للهوية الثقافية المصرية.

وأكد مكانة مصر الثقافية فى الحضارة الإنسانية، والدور الذى قدمته لتاريخ المعرفة وتكوين الوعى الإنسانى على مر التاريخ، لافتاً إلى أن البرنامج يضم ما يقرب من 550 فعالية، تقام على مدار أيام المعرض، فضلاً عن استمرار التعاون مع المؤسسات القومية التى تدعم المشروع الثقافى، كما سيعلن المعرض عن جوائزه، التى تأتى برعاية البنك الأهلى.

وأوضح «بهى الدين» أن المعرض هذا العام استحدث محوراً جديداً بعنوان «مؤتمر اليوم الواحد»، الذى يضم 6 مؤتمرات، بينها مؤتمر تقنيات الذكاء الاصطناعى، بالتعاون مع جامعة مصر المعلوماتية، ومؤتمر الترجمة عن العربية- جسر للحضارة، بمشاركة وزارتى الثقافة والأوقاف، ويشارك فيه عدد من المؤسسات المصرية والعربية، ومؤتمر الملكية الفكرية.. حماية الإبداع فى الجمهورية الجديدة، ومؤتمر طه حسين، ومؤتمر نازك الملائكة، كما يحتفى المعرض بمشروعات ثقافية جديدة بينها «ديوان الشعر المصرى»، و«استعادة طه حسين»، و«حكايات النصر»، و«عقول»، وهى مشروعات استحدثتها هيئة الكتاب لترسيخ الفكر المصرى فى علاقته بالعالم أجمع.