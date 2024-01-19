سجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الجمعة 19-1-2024، في البنوك المصرية، نحو 30.84 جنيه للشراء، و30.93 جنيه للبيع، في البنك المركزي، وفق ما أعلنت عنه المنصات الرسمية للبنوك العاملة في القطاع المصرفي.

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري

تنشر «الوطن» سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الجمعة 19-1-2024 في البنوك المصرية، كما يلي:

سعر الدولار في البنك المركزي

وبلغ سعر الدولار في البنك المركزي المصري، عند 30.84 جنيه للشراء، و30.93 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

ويبلغ سعر الدولار داخل البنك الأهلي المصري اليوم الجمعة نحو 30.75 جنيه للشراء و30.85 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر

وسجل سعر الدولار اليوم الجمعة 19-1-2024، داخل بنك مصر نحو 30.85 جنيه للبيع و30.75 جنيه للشراء.

سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي

وبلغ سعر الدولار اليوم الجمعة 19-1-2024، داخل مصرف أبو ظبي الإسلامي إلى 30.90 جنيه شراءً أما سعر البيع 30.95 جنيه.

سعر الدولار في بنك القاهرة

وسجل سعر الدولار اليوم الجمعة 19-1-2024، داخل بنك القاهرة 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك قناة السويس

وبلغ سعر الدولار داخل بنك قناة السويس اليوم الجمعة 19-1-2024، يصل إلى 30.95 جنيه للبيع و30.85 جنيه للشراء.