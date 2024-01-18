استقرار سعر الدولار أمام الجنيه المصري في البنوك بنهاية تعاملات اليوم

استقر سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري، بنهاية تعاملات اليوم الخميس 18-1-2024، في البنوك المصرية، ليسجل سعر الدولار في البنك المركزي 30.84 جنيه للشراء، و30.93 جنيه للبيع، وفق ما أُعلن عبر الموقع الرسمي للبنك المركزي المصري.

سعر الدولار اليوم الخميس 18-1-2024

وتستعرض «الوطن» في السطور التالية، سعر الدولار أمام الجنيه اليوم الخميس 18-1-2024 في البنوك المصرية بعد انتهاء إجازة عيد الميلاد المجيد، كما يلي:

سعر الدولار في البنك المركزي

استقر سعر الدولار في البنك المركزي المصري اليوم الخميس 18-1-2024، عند 30.84 جنيه للشراء، و30.93 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

ويبلغ سعر الدولار داخل البنك الأهلي المصري اليوم الخميس، 30.75 جنيه للشراء و30.85 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر

يسجل سعر الدولار اليوم الخميس 18-1-2024، داخل بنك مصر 30.85 جنيه للبيع و30.75 جنيه للشراء.

سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي

يصل سعر الدولار اليوم الخميس 18-1-2024، داخل مصرف أبو ظبي الإسلامي إلى 30.90 جنيه شراءً أما سعر البيع 30.95 جنيه.

سعر الدولار في بنك القاهرة

وسجل سعر الدولار اليوم الخميس 18-1-2024، داخل بنك القاهرة 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك قناة السويس

وبلغ سعر الدولار داخل بنك قناة السويس اليوم الخميس 18-1-2024، يصل إلى 30.95 جنيه للبيع و30.85 جنيه للشراء.