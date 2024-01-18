المدير التنفيذي لـ«صديقية»: نجهز قافلة منذ 10 أيام وإقبال المتطوعين يدعو للتفاؤل

قالت جيهان زكي، المدير التنفيذي لمؤسسة الصديقية عضو التحالف الوطني، في تصريح خاص لـ«الوطن»، أن قافلة التحالف الوطني التي انطلقت اليوم في منطقة سكن عثمان بمدينة 6 أكتوبر جاءت بالتنسيق مع وزارة الشباب والرياضة، كما أنها لم تقتصر فقط على تقديم الخدمات الطبية، ولكن أيضا توفر أنشطة ترفيهية للأطفال، بالتعاون مع كل من كلية التربية الفنية وكلية التربية الرياضية بجامعة حلوان.

10 أيام تحضير

وأشارت إلى أنه بالتعاون مع منظمة مصر الخير عضو التحالف الوطني، تم توفير عيادات طبية لـ8 تخصصات مختلفة، إلى جانب توفير صيدالية علاجية لصرف أنواع العلاج المختلفة للأهالي الأكثر احتياجا، وبالتعاون مع بنك الكساء المصري، تم توفير ملابس الشتاء الجديدة بالمجان للأهالي، وذلك تحقيقا لهدف التحالف لدعم المنطقة نظرا لكونها واحدة من المناطق التي تفتقر للعديد من الخدمات.

وأشارت إلى أن التحالف الوطني يمتلك قاعدة بيانات كبيرة يتم الاعتماد عليها في اختيار المناطق المستهدفة التي سستتواجد بها أي فعاليات خيرية، سواء كانت قوافل طبية أو غيره من أشكال الدعم، وعن مساكن عثمان، فأوضحت أنه تم اختيارها بناء على كونها واحدة من المناطق الأولى بالرعاية وتفتقر للعديد من الخدمات المختلفة، وعن الاستعداد للقافلة، قالت أن التجهيز بدأ منذ 10 أيام بالتعاون مع مصر الخير ووزارة الشباب والرياضة وبنك الكساء المصري وجامعة حلوان.

زيادة وعي المواطن

وأضافت أن إقبال المواطنين جاء منظما وهناك التزام بالتعليمات مما يدل على نجاح التحالف الوطني في زيادة وعي المواطنين على مدار سنوات عمله، حيث انعكس هذا الوعي على سلوكياتهم اليوم، وأشادت بإقبال العديد من شباب المنطقة على التطوع في تنظيم قافلة التحالف الوطني.

وقالت عضو التحالف الوطني: «عدد الشباب المتطوع في التنظيم في من أبناء سكن عثمان كبير، يؤكد تمتعه بالوطنية وإدراكه بواجباته تجاه الوطن، والآن تحول المواطن من مجرد مستفيد من الخدمة، إلى مشارك فيها ومنظما لها، مما يؤكد أت التحالف خطى خطوات كبيرة في سبيل تحقيق الهدف».