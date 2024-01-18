«الناشرين العرب»: خصومات تصل لـ70% بمعرض القاهرة للكتاب في مبادرة «كلنا نقرأ»

قال محمد رشاد، رئيس اتحاد الناشرين العرب، إنَّ شعار معرض القاهرة الدولي للكتاب هذا العام: «نصنع المعرفة.. نصون الكلمة»، مرتبط بتاريخ مصر لأن صناعة النشر بالشكل الحديث كانت موجودة منذ عصر قدماء المصريين، موضحا: «سجلوا الأفكار على جدران المعابد وعلى العظام، ثمَّ اخترعوا ورق البردي لتنتقل الكتابة إلى أشكال أخرى، وصولاً إلى عام 1140 باختراع آلة الطباعة ليصير شكل الكتاب كما في أيدينا الآن».

وأضاف «رشاد»، في مداخلة هاتفية ببرنامج «اليوم»، مع الإعلامية دينا عصمت، والمُذاع على شاشة «قناة dmc»، أنَّ كلمة «نصنع المعرفة ونصون الكلمة» الموجودة بشعار «معرض الكتاب» لهذا العام، معناها مرتبط بمصر التي تملك تاريخا طويلا للغاية من صناعة الكلمة والمعرفة وتأثيرها، فهي أضاءت العالم وتعلم منها وكانت أقدم الدول والحضارات.

وتابع: «التناغم والتنسيق بين اتحاد الناشرين العرب وإدراة المعرض قلما تتواجد في أية إدارة بين المعارض العربية، من وجود ممثل للاتحاد وكذلك التنظيم»، متوجهاً بالشكر للحكومة المصرية عن قرارها بوجود ممثل للناشرين العرب ليعبر عن وجهة نظر الناشرين ويحاول قدر الإمكان تقديم التيسيرات لمشاركة إيجابية.

واستطرد رئيس اتحاد الناشرين العرب: «يقدم معرض القاهرة الدولي للكتاب هذا العام سعر خاص مميز للناشر العربي عضو الاتحاد، بخلاف الأسعار الموجودة بالمعرض، بجانب وجود جناح مقدم من اتحاد الناشرين العرب للتعريف بهم وبوزارات الاتحاد».

وتابع: «تم الإعلان عن مبادرة كلنا نقرأ، هذا العام تجاوباً مع ما تقدمه الدولة، ليمنح من خلالها الناشرين خصومات تصل لـ 50% وتتجاوز 60 و70% ما يخفف الأعباء عن القراء».