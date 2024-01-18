دار النشر الأسقفية تشارك بإصدارات حديثة في معرض القاهرة للكتاب

تشارك دار النشر الأسقفية في معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ55، وذلك بمجموعة إصدارات جديدة من الكتب اللاهوتية والتاريخية والدراسية وكتب المشورة، بخصومات تصل إلى 20%.

مشاركة دار النشر الأسقفية بمعرض الكتاب

يأتى كتاب «محبة أبدية» و«تاريخ المسيحية المبكرة في ليبيا» و«كاملون فيه» ضمن إصدارات للدار، فضلا عن عدد من الطبعات الجديدة، منها كتاب «اعترافات القديس أغسطينوس» الذي يصدر في طبعته التاسعة، وهو أحد سلسلة كُتب النصوص الآبائية التي تصدرها دار النشر الأسقفية ويُعتبر نص اعترافات أغسطينوس، واحد من أهم النصوص التي كتبها أحد أهم اللاهوتيين الأوائل على مر العصور، حيث يكشف هذا العمل، عن الخلفية التي شكلت فكر أغسطينوس ولاهوته.

بينما توفر الدار كتاب «عظات عن التوبة» للقديس يوحنا ذهبي الفم في طبعته العاشرة، بالإضافة لكتاب «شفاء المشاعر الجريحة»، و«يسوع بصفته إلهًا» و«الآباء الرسوليين» وكتاب «تجسد الكلمة» للقديس أثانسيوس الرسولي، الذي تمت إصداره في طبعته السادسة عشر، وكتاب «الله الصالح والجميل»، وسلسلة «الكتاب المقدس يتحدث اليوم»، وكتاب «نضوج الكنيسة ونضوج قادتها».