حصيلة شهادات الأهلي المصري ومصر الجديدة 400 مليار جنيه حتى الآن

قالت مصادر مصرفية إن حصيلة الشهادات الجديدة مدة العام، التي تم طرحها من أكبر بنكين حكوميين في مصر، الأهلي المصري ومصر، وصلت حصيلتها إلى 400 مليار جنيه.

وأضافت المصادر المصرفية في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن حصيلة شهادة البنك الأهلي 245 مليار جنيه، وبالنسبة لبنك مصر وصلت إلى 155 مليار جنيه.

ضمان الشهادات

يذكر أن البنكين الحكوميين سبق وطرحا شهادات مدة العام بعائد 27% يصرف في نهاية المدة، و23.5% سنويا يصرف شهريا، والحد الأدنى للشراء ألف جنيه ومضاعفاتها.

ويتيح البنكان إمكانية الاقتراض بضمان الشهادات وإصدار بطاقات ائتمانية، والعائد ثابت طوال مدة العام، ويتم احتسابه من اليوم التالي لشراء الشهادة.