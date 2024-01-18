موعد صرف مرتبات شهر يناير 2024 وتطبيق الزيادة الجديدة

تبدأ ماكينات الصراف الآلي «atm» يوم 21 يناير الجاري، صرف مرتبات شهر يناير 2024 وذلك وفقًا للمعلن من قبل وزارة المالية التي سارعت إلى تبكير موعد صرف المرتبات 3 أيام في يوم 21 يناير بدلًا عن 24 يناير 2024 بسبب دخول إجازة 25 يناير في أيام الصرف المحددة سلفًا.

وزير المالية يتلقى تكليفًا بزيادة الأجور

أما عن تطبيق الزيادة الجديدة 2024 فلم يتحدد قيمتها لكن الدكتور محمد معيط وزير المالية أعلن منذ يومين بتلقيه تكليفًا رئاسيًا بإعداد حزمة جديدة للحماية الاجتماعية تتضمن تحسين الأجور والمعاشات ورفع حد الإعفاء الضريبي مرة أخرى، لتخفيف الأعباء عن المواطنين بقدر الإمكان.

وأشار معيط إلى حرصه على إطلاق حوار مجتمعي حول مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2024 2025 لتحديد أولويات الإنفاق العام؛ بما يتوافق مع المستهدفات الاستراتيجية للجمهورية الجديدة.

موعد صرف مرتبات شهر يناير

أيام صرف مرتبات شهر يناير 2024

- يوم الأحد الموافق 21-1-2024، اليوم الأول لصرف مرتبات شهر يناير 2024 وفقًا للكتاب الدوري الصادر عن وزارة المالية.

- الاثنين الموافق 22 يناير2024 هو اليوم الثاني لصرف مرتبات شهر يناير 2024.

- تحديد اليوم الثالث لصرف مرتبات يناير، ليكون يوم الثلاثاء الموافق 23-1-2024.

- الأربعاء الموافق 24-1-2024 هو اليوم الرابع لصرف المرتبات.

- يوم الأحد الموافق 28 يناير2024، هو اليوم الأخير لصرف مرتبات شهر يناير.

الحد الأدنى للأجور

- يحصل العاملون بالدرجة الوظيفية السادسة على 4 آلاف جنيه بدلا من 3500 جنيه.

- يحصل العاملون بالدرجة الوظيفية الخامسة على 4500 جنيه بدلا من 4 آلاف جنيه.

- يحصل العاملون بالدرجة الوظيفية الرابعة على 5 آلاف جنيه بدلا من 4500 جنيه.

- يحصل العاملون بالدرجة الوظيفية الثالثة على 5500 جنيه بدلا من 5 آلاف جنيه.