يوفر البنك الأهلي المصري للمواطنين العديد من حسابات التوفير التي تختلف تفاصيلها حسب طبيعية كل حساب، في ظل أن كافة البنوك المصرية تتيح لعملائها حسابات توفير بأسعار فائدة مختلفة، إذ يمكن للعميل اختيار الأنسب بالنسبة له، لذلك ترصد «الوطن» في السطور التالية أسعار الفائدة على حسابات توفير البنك الأهلي المصري لشهر يناير 2024.

تفاصيل حساب التوفير

- يمكن للمواطنين فتح حساب توفير بحد أدنى 3000 جنيه.

- يصل الحد الأدني لاحتساب العائد إلى 3001 جنيه.

- يمكن للمواطنين الأجانب والمصريين فتح الحساب.

- يصل سعر العائد الشهري إلى 9.30%.

- كما يبلغ سعر العائد الربع السنوي إلى 9.35%.

- فيما يسجل سعر العائد النصف سنوي 9.40%.

- أما سعر العائد السنوي يصل إلى 9.50 %.

تفاصيل حساب توفير المستقبل

- بدون حد أدنى لفتح الحساب.

- يبلغ الحد الأدني لاحتساب العائد 3001 جنيه.

- يحق للعملاء من سن 16 وبدون حد أقصي فتح الحساب.

- سعر العائد الشهري يصل إلى 6.50% والربع سنوي 6.60% والنصف سنوي 6.65%.

- بالنسبة للعائد السنوي يصل إلى 6.75%.

- يجب إحضار بطاقة الرقم القومي أو جواز سفر عند الذهاب لفتح الحساب.

حساب توفير المدخر الصغير

- يمكن فتح حساب مشترك باسم أكثر من شخص.

- يكون الحد الأدنى لفتح الحساب 1000 جنيه.

- أما الحد الأدني لاحتساب العائد فيبلغ 3001 جنيه.

- يمكن فتح حساب المدخر الصغير باسم القصر تحت الولاية أو الوصاية أو الهبة.

- يمكن فتح حساب مشترك باسم أكثر من شخص.

- يبلغ العائد السنوي للحساب 7.75%.

- ضرورة إحضار نسخة من بطاقة الهوية أو جواز السفر.

- إحضار شهادة الميلاد للقصر.

تفاصيل حساب توفير المعاش

- يصل الحد الأدني لفتح الحساب 5000 جنيه.

- كما يبلغ الحد الأدنى لاحتساب العائد 1000 جنيه.

- يحق فتح الحساب للمصريين فقط.

- يبلغ سعر العائد 9.50 % شهرياً.

- يمكن تحويل المعاش على الحساب.

- يتيح حساب المعاش الخدمات المصرفية عبر الإنترنت.