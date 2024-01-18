موعد نتيجة الصف الأول الإعدادي 2024 في محافظة بني سويف

قال الدكتور محمد عبد التواب، وكيل وزارة التربية والتعليم في محافظة بني سويف، إن موعد إعلان نتيجة الصف الأول الإعدادي في بني سويف الترم الأول 2023/ 2024، يكون عقب الانتهاء من أعمال التصحيح والمراجعة والتدقيق والرصد، بكل مدرسة من مدارس المرحلة الإعدادية.

نتيجة الصف الأول الإعدادي 2024 في محافظة بني سويف

وأشار وكيل تعليم بني سويف في تصريحات خاصة لـ «الوطن»، إنّ نتيجة الصف الأول الإعدادي الترم الأول، تتبع الإدارات التعليمية ومختلفة من مدرسة إلى أخرى، وستُعلن داخل كل مدرسة فور الانتهاء من أعمال التصحيح والرصد والمراجعة مباشرة.

مراجعة دقيقة لأعمال تصحيح امتحانات الصف الأول الإعدادي

ووجه وكيل تعليم بني سويف الإدارات التعليمية، بعدم الإعلان عن نتيجة امتحانات الصف الأول الإعدادي، إلا بعد المراجعة الدقيقة لكراسات الإجابة والرصد، ومتابعة الموجهين لمراحل التصحيح.

وأختتم طلاب الصف الأول الإعدادي في محافظة بني سويف، الإثنين الماضي، امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2023/ 2024، على مستوى الإدارات التعليمية السبع في المحافظة.

طلاب الشهادة الإعدادية يواصلون امتحانات منتصف العام

وواصل طلاب الصف الثالث الإعدادي «الشهادة الإعدادية»، امتحانات منتصف العام، اليوم الخميس، بتأدية مادتي الدراسات الاجتماعية والحاسب الألي وسط اتخاذ عدد من الإجراءات التي تضمن تحقيق التباعد وتقليل الكثافة الطلابية داخل اللجان.