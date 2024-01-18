موعد نتيجة الشهادة الابتدائية 2024 في محافظة بني سويف

قال الدكتور محمد عبد التواب، وكيل وزارة التربية والتعليم في محافظة بني سويف، إن موعد إعلان نتيجة الصف السادس الابتدائي، الشهادة الابتدائية، في بني سويف الترم الأول 2023/ 2024، عقب الانتهاء من أعمال التصحيح والمراجعة والتدقيق والرصد، بكل مدرسة من مدارس المرحلة الابتدائية.

نتيجة الشهادة الابتدائية 2024 في محافظة بني سويف

وأشار وكيل تعليم بني سويف في تصريحات لـ«الوطن»، إلى أن نتيجة الصف السادس الابتدائي الشهادة الابتدائية الترم الأول، تتبع الإدارات التعليمية ومختلفة من مدرسة إلى أخرى، وستُعلن داخل كل مدرسة فور الانتهاء من أعمال التصحيح والرصد والمراجعة مباشرة، موضحًا أن الصف السادس الابتدائي، ليس شهادة عامة مثل الإعدادية، إنما مرحلة نقل فقط من الابتدائية إلى الإعدادية.

مراجعة دقيقة لأعمال تصحيح امتحانات الصف السادس الابتدائي

ووجه وكيل تعليم بني سويف الإدارات التعليمية، بعدم الإعلان عن نتيجة امتحانات الصف السادس الابتدائي، إلا بعد المراجعة الدقيقة لكراسات الإجابة والرصد، ومتابعة الموجهين لمراحل التصحيح.

ختام امتحانات الترم الأول الصف السادس الابتدائي في بني سويف

واختتم طلاب الصف السادس الابتدائي في محافظة بني سويف، الثلاثاء الماضي، امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2023/ 2024، على مستوى الإدارات التعليمية السبع في المحافظة.

تواصل امتحانات الشهادة الإعدادية في بني سويف

وفي سياق آخر واصل طلاب الشهادة الإعدادية في محافظة بني سويف، اليوم الخميس، ولليوم الثاني على التوالي، امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول، وسط إجراءات بتخفيض الكثافات الطلابية داخل اللجان.