مبادرات خدمية من «حماة الوطن» بالمحافظات لمساعدة الأسر الأكثر احتياجا

نظمت أمانة حزب حماة الوطن بمحافظة شمال سيناء، مبادرة بعنوان «طلابنا حماة الوطن» للمراجعات في المواد بكل المراحل الدراسية، وتهدف المبادرة إلى استقبال 100 طالب يوميًا وتوزيع المذاكرات بالمجان، ويأتي ذلك استكمالا لاهتمام حزب حماة الوطن بالعملية التعليمية والحرص الدائم على رفع العبء عن كاهل أولياء الأمور بالمحافظات.

توزيع الأدوات المدرسية

كما أطلقت أمانة الحزب بمحافظة بورسعيد مبادرة لتوزيع الأدوات المدرسية على الطلاب قبل دخولهم الامتحانات، ويأتي ذلك اسكتمالا لاهتمام حزب حماة الوطن بالعملية التعليمية والحرص الدائم على رفع العبء عن كاهل أولياء الأمور بكافة ربوع الجمهورية.

قافلة الخير

أما أمانة محافظة القاهرة فقد أطلقت مبادرة «قافلة الخير»، إذ جرى توزيع عدد كبير من الأغطية والملابس بالمجان على الأسر الأكثر احتياجا بعدد من أحياء القاهرة.

وأوضح الدكتور عمرو سليمان، المتحدث الرسمي للحزب في تصريح خاص لـ«الوطن»، أن جهود أمانات حماة الوطن تأتي في إطار الدور المجتمعي للحزب، لافتا إلى أن هناك خطة متكاملة من مختلف الأمانات والقطاعات للعمل على مدار العام من أجل المواطن.