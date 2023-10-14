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تفاصيل حلقة اليوم من برنامج «في المساء مع قصواء»

كتب:

محمد عزالدين
05:34 م | السبت 14 أكتوبر 2023
الإعلامية قصواء الخلالي

الإعلامية قصواء الخلالي

يعرض اليوم برنامج «في المساء مع قصواء» على شاشة cbc، وتقدمه وتترأس تحريره الإعلامية والكاتبة «قصواء الخلالي»، ومن المقرر عرضه الساعة 9 مساءً من السبت إلى الثلاثاء.

وتتضمن حلقة اليوم من البرنامج مكالمة هاتقية لنقيب الصحفيين خالد البلشي، واللواء رفعت قمصان - مستشار رئيس الوزراء سابقا، وفريد زهران مرشح رئاسة الجمهورية 2024، وعبدالسند يمامة مرشح رئاسة الجمهورية 2024، وحازم عمر مرشح رئاسة الجمهورية 2024، والفنان أحمد العوضي، والدكتور جمال شعبان – عميد معهد القلب الأسبق.

بينما يتضمن ضيوف اليوم النائب أحمد العوضى - النائب الأول لرئيس حزب حماة الوطن ورئيس لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، والنائب عصام هلال - الأمين العام المساعد لحزب مستقبل وطن ووكيل لجنة الشئون التشريعية بمجلس الشيوخ، والنائب عبد المنعم إمام - رئيس حزب العدل وأمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، والدكتور مجدى مرشد - نائب رئيس حزب المؤتمر ورئيس لجنة الصحة بمجلس النواب سابقا، والنائب أحمد فرغلى - عضو اللجنة الإقتصادية بمجلس النواب، والمهندس باسل عادل - مؤسس كتلة الحوار الوطنى، والنائب عاطف مغاورى، نائب رئيس حزب التجمع، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع بمجلس النواب

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