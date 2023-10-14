تفاصيل حلقة اليوم من برنامج «في المساء مع قصواء»

يعرض اليوم برنامج «في المساء مع قصواء» على شاشة cbc، وتقدمه وتترأس تحريره الإعلامية والكاتبة «قصواء الخلالي»، ومن المقرر عرضه الساعة 9 مساءً من السبت إلى الثلاثاء.

وتتضمن حلقة اليوم من البرنامج مكالمة هاتقية لنقيب الصحفيين خالد البلشي، واللواء رفعت قمصان - مستشار رئيس الوزراء سابقا، وفريد زهران مرشح رئاسة الجمهورية 2024، وعبدالسند يمامة مرشح رئاسة الجمهورية 2024، وحازم عمر مرشح رئاسة الجمهورية 2024، والفنان أحمد العوضي، والدكتور جمال شعبان – عميد معهد القلب الأسبق.

بينما يتضمن ضيوف اليوم النائب أحمد العوضى - النائب الأول لرئيس حزب حماة الوطن ورئيس لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، والنائب عصام هلال - الأمين العام المساعد لحزب مستقبل وطن ووكيل لجنة الشئون التشريعية بمجلس الشيوخ، والنائب عبد المنعم إمام - رئيس حزب العدل وأمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، والدكتور مجدى مرشد - نائب رئيس حزب المؤتمر ورئيس لجنة الصحة بمجلس النواب سابقا، والنائب أحمد فرغلى - عضو اللجنة الإقتصادية بمجلس النواب، والمهندس باسل عادل - مؤسس كتلة الحوار الوطنى، والنائب عاطف مغاورى، نائب رئيس حزب التجمع، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع بمجلس النواب