صيدلية للشعر والجلد.. 7 فوائد مذهلة لزيت الأقحوان

كشف الدكتور صبري صلاح الدين أستاذ مساعد بقسم الزينة والنباتات الطبية بكلية الزراعة بجامعة أسوان عن أهمية نبات الكلانديولا، أو كما يعرف باسم عباد القمر، وهو نبات شتوي يستخدم كأحد أهم النباتات التجميلية والعلاجية.

وتستعرض بوابة الوطن معلومات عن نبات الكلانديولا كما يوضحها الدكتور صبري صلاح الدين بقسم الزينة والنباتات بجامعة أسوان، لافتا إلى أنه صيدلية أدوية للبشرة والشعر:

نبات الكلانديولا تتعدد أسمائه فيعرف باسم عباد القمر أو أذريون الحدائق والأقحوان، وهو نبات شتوي يزرع بالبذور سواء في الحقول الدائمة أو في مشاتل تنقل تباعا إلى التربة الدائمة.

نبات الأقحوان أو عباد القمر له أهمية بالغة إذ يدخل في المواد العلاجية والتجميلية من خلال استخدام الزيوت الناتجة منه، ويدخل في علاج وتجميل الجلد.

زيت الأقحوان يحتوي على مضادات الأكسدة التي تساعد في القضاء التأكسدي للجلد، مشيرا إلى أن الإجهاد التأكسدي يؤدي لتلف الخلايا مسببا الالتهابات بالجلد وهو له القدرة على حماية الجلد من هذه المخاطر.

يستخدم الزيت الناتج من النبات في تخفيف الشعور بالحكة وعلاج آلام المفاصل والعضلات والألم الناتج عن التواء العظام والمفاصل أو الاجهاد بشكل عام، ويدخل في علاج الصدفية والأكزيما والتهاب الجلد بشكل عام.

يعد نبات الكلانديولا مسكنًا للألم، ويكافح الشيخوخة التي تصيب الجلد الناتجة عن التوتر او الامراض الأخرى ويرطب البشرة ويؤخر علامات تقدم العمر الاي تبدو على الجلد.

يتميز الكلانديولا بقدرته على حماية البشرة من الشمس إذ يعمل بمثابة طبقة إضافية على البشرة لحمايتها ويمنع امتصاص الأشعة الضارة.

ويتميز زيت الكلانديولا بقدرته على حماية الشعر وتغذية فروة الرأس ويكافح القشرة فهو مكافح للبكتريا والفطريات ويرطب الشعر والفروة.