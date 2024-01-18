«تعليم القاهرة»: نتائج تصحيح مادة الدراسات الاجتماعية «مبشرة»

قال أيمن موسى وكيل أول الوزارة، مدير مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني في القاهرة، إن نتائج تصحيح العينة العشوائية لمادة الدراسات الاجتماعية والنتائج مرتفعة ومبشرة وبعث رسالة طمأنة لأولياء الأمور.

وأكدت إيمان كامل موجه عام الدراسات الإجتماعية، في بيان، أن نتائج تصحيح العينة العشوائية جيدة.

تعليمات تقدير درجات الامتحان في مادة الدراسات الاجتماعية

- الاطلاع على أداء المصححين.

- تحديد سير التصحيح.

- لا يحوز لرئيس لجنة التصحيح إعفاء أى مصحح من عملية التصحيح.

- مراجعة نموذج الإجابة المخصص للحجرة.

- الالتزام بنموذج الإجابة.

- مناقشة الإجابات الأخرى غير المذكورة في نموذج الإجابة.

- توضع درجة الفقرة المقالية على يسار الإجابة.

- التوقيع للمقدر والمراجع بجانب درجة السؤال المكلف بها بالاسم.

- في حالة عدم وجود إجابة فقرة يكتب متروك.

- تراجع مراجعة دقيقة الورقة الحاصلة على الدرجة النهائية.

- تراجع مراجعة دقيقة الورقة الحاصلة على صفر.