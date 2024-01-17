«تعليم القاهرة»: انتظام أعمال امتحانات الإعدادية في 777 لجنة بالمحافظة

أكدت مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة، انتظام سير اللجان الإمتحانية للشهادة الإعدادية في اليوم الأول، حيث أدى 201 ألف و289 طالبا وطالبة داخل 777 لجنة، إضافة إلى 28 حالة يؤدون التمتحان بمستشفى 75375 و81 صم و57 مكفوفين، لافتة إلى أنّ عدد طلاب الإعدادية المهنية 413 طالبا، وعدد طلاب الإعدادية الرياضية 123 طالبا، وعدد طلاب الدمج 3029 طالبا.

امتحانات الشهادة الإعدادية 2024

وتفقد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، وأيمن موسي مدير مديرية التعليم بالقاهرة، لجان مدرسة العباسية الإعدادية بنات بإدارة الوايلي حيث يوجد 224 طالبة في 11 لجنة، ومدرسة النصر الرسمية للغات بإدراة باب الشعرية حيث يوجد باللجنة 114 طالبا و101 طالبة في 11 لجنة.

واطمأن المحافظ من الطلاب على مستوى الامتحان وأنّه يشمل جميع أجزاء المنهج، وأوصى بتهيئة مناخ تربوي للطلبة لتأدية الامتحانات، مشيرا إلى أنّ جميع المسؤولين على أتم الاستعداد، ومع تواجد طبيب وزائرة صحية بكل لجنة للاطمئنان على الطلبة.

وأدى طلاب الشهادة الإعدادية الامتحان اليوم في مادة اللغة العربية والخط والإملاء من الساعة التاسعة صباحا حتى الساعة الحادية والنصف ظهرا، والتربية الدينية من الساعة الثانية عشرة للواحدة ظهرا.

أوراق امتحانات الشهادة الإعدادية

وأكد أيمن موسي مدير المديرية، استعدادات العاصمة ومدارسها للامتحانات، حيث يوجد عدد كبير من قيادات المديرية لتنفيذ المهمة التي تبدأ من قبل الامتحانات من استعداد وتجهيز بدءا من المطبعة المركزية فجرا حيث تسليم أوراق امتحانات الشهادة الإعدادية إلى الإدارات التي تسلّمها إلى مركز توزيع الأسئلة بكل إدارة تعليمية ثم يتم تسليمها إلى المدارس مقار اللجان الامتحانية حتى تصل إلى أيدي الطلاب لبدء الامتحان في المواعيد المحددة.

وأضاف مدير مديرية التعليم بالقاهرة، أنّه بعد انتهاء الامتحانات يتم استلام الأوراق وتجميعها لتسليمها مرة أخرى إلى الكنترولات لتبدأ عملية تصحيح الأوراق، حيث توجد غرفة عمليات في المديرية تتصل مباشرة بغرفة عمليات الإدارات التعليمية.