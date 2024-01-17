محافظ القاهرة: لا معوقات في أول يوم امتحانات الشهادة الإعدادية

تفقد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، لجان امتحانات الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2023- 2024 بمدرستي العباسية الإعدادية بنات بإدارة الوايلي التعليمية، والنصر الرسمية لغات بإدارة باب الشعرية التعليمية للاطمئنان على سير الامتحانات.

ويؤدي 201 ألف و289 طالبا وطالبة امتحانات الشهادة الإعدادية (العام والمهنية والرياضية والمكفوفين وضعاف السمع) في 777 لجنة، من بينهم 102 ألف و239 طالبًا، و99050 طالبة، و413 طالبًا بالإعدادية المهنية، و123 طالبًا بالإعدادية الرياضية، و81 طالبًا ضعاف السمع و57 طالبًا مكفوفين ، و3039 طالب دمج، كما تضم لجنة مستشفى 57357 نحو 27 طالبًا.

تعقيم اللجان

وأشار محافظ القاهرة خلال الجولة إلى أنَّ الامتحان بدأ بجميع لجان القاهرة دون أي معوقات، إذ يؤدي الطلاب اليوم امتحان اللغة العربية، مضيفاً أنَّه تمّ اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية لضمان سلامة الطلاب والالتزام بتجهيز المدارس وتعقيم اللجان يوميا قبل بدء الامتحانات مع وجود طبيب يشرف على اللجان وزائرة صحية بكل لجنة.

رفع جميع الاشغالات

وشدد محافظ القاهرة على ضرورة الاهتمام بنظافة محيط المدارس التي تجرى بها الامتحانات ورفع جميع الإشغالات من حولها.

رافق محافظ القاهرة، في جولته اللواء إبراهيم عبدالهادي نائب المحافظ للمنطقة الغربية، وأيمن موسى مدير مديرية التربية والتعليم وعدد من قيادات المحافظة، والتقى محافظ القاهرة بعدد من أولياء الأمور، إذ طمأنهم بأن الدولة تتخذ كل الإجراءات لتوفير الجو الملائم للطلبة لأدائهم الامتحانات بيسر وسهولة.