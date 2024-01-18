الأوراق المطلوبة لاستلام التابلت المدرسي لطلاب الصف الأول الثانوي في المحافظات

يترقب الآلاف من الطلاب وأولياء الأمور معرفة الأوراق المطلوبة لاستلام التابلت الثانوي، لطلاب الصف الأول الثانوي على مستوى محافظات الجمهورية، خلال العام الدراسي الجاري 2024، التي يعد إحدى الركائز الأساسية المساعدة بالعملية التعليمية بالنسبة للطلاب والطالبات.

الأوراق المطلوبة لاستلام التابلت الثانوي

وأكد مصدر مطلع، بمديرية التعليم بمحافظة كفر الشيخ، وعضو لجنة تكنولوجيا المعلومات لوزارة التربية والتعليم، في تصريحات لـ«للوطن»، أن الأوراق المطلوبة لاستلام التابلت الثانوي، والذي وتكون الأوراق المطلوبة لاستلام التابلت الثانوي، كالتالي:

- صورتين من إيصال تأمين التابلت.

- صورة بطاقة ولي الأمر.

- صورة شهادة ميلاد الطالب.

- إقرار استلام التابلت.

- دوسية بلاستيك كبسونة.

مديريات التربية والتعليم واستلام التابلت

وأضاف أن جميع مديريات التربية والتعليم، في محافظات الوجهين البحري والقبلي، تسلموا أجهزة التابلت والمهام الخاصة بهم، مشيراً إلى أنه يتم توزيعها عقب استكمال ما سبق ذكره، مع مطلع الترم الثاني الدراسي 2024.

يذكر أن التابلت المدرسي للصف الأول الثانوي تم توزيعه منذ أيام قليلة إلى جميع الإدارات التعليمية، كلا حسب أعداد الطلاب المقيدين لديه، وسوف يتم تسليم كل طالب عقب استيفاء الأوراق السابق ذكرها، وتسليمها داخل نطاق كل مدرسة تابع لها الطالب.