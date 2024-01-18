«تعليم جنوب سيناء»: لا شكاوى من امتحانات التابلت للصف الثاني الثانوي

تابع محمد حامد عقل، وكيل وزارة التربية والتعليم بجنوب سيناء، اليوم، امتحانات الصف الثاني الثانوي، بمدارس مدينة رأس سدر، حيث أدى الطلاب امتحان مادة الفيزياء إلكترونيا من خلال التابلت، ولم تسجل أي شكاوى في الدخول على المنصة الإلكترونية، وبدأ الامتحان في موعده المقرر الساعة التاسعة صباحًا، بجميع المدارس، مع التزام الطلاب والمراقبين بعدم اصطحاب التليفون المحمول داخل اللجان.

وكيل الوزارة يشدد على سرعة البدء في أعمال تقدير الدرجات

ووجه وكيل وزارة التعليم، بتوفير سبل الراحة والهدوء في اللجان والالتزام بالتعليمات الوزارية المنظمة من قبل القائمين على العملية الامتحانية، كما شدد على سرعة البدء في أعمال تقدير الدرجات أول بأول، مشيرا إلى أنه يتابع سير الامتحانات على مدار الساعة من خلال غرفة عمليات مركزية داخل المديرية بمدينة طور سيناء.

التأكيد على الالتزام بتعليمات الوزارة

جاءت المتابعة الدورية تنفيذا لتوجيهات الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم، واللواء الدكتور خالد فوده، محافظ جنوب سيناء، للوقوف على سير الامتحانات، والتأكيد على الالتزام بتعليمات الوزارة.