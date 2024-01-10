موعد امتحان الصف الثاني الثانوي الترم الأول 2024 في بني سويف

استعدت مديرية التربية والتعليم في بني سويف، لانطلاق امتحان طلاب الصف الثاني الثانوي الترم الأول للعام الدراسي 2023/ 2024 في بني سويف، على مستوى الإدارات التعليمية السبعة، بعدد من الإجراءات الإدارية والفنية لعقد الامتحانات.

موعد امتحان طلاب الصف الثاني الثانوي الترم الأول في بني سويف

وأعلنت مديرية التربية والتعليم والتعليم، موعد امتحان الصف الثاني الثانوي الترم الأول في بني سويف، للعام الدراسي الحالي 2023/2024، حيث تنطلق الامتحانات، الأحد 14 يناير، بمادة اللغة العربية.

جدول امتحان الصف الثاني الثانوي الترم الأول في بني سويف 2024

وأشارت مديرية التربية والتعليم في محافظة بني سويف، إلى أن جدول امتحان الصف الثاني الثانوي الترم أول في محافظة بني سويف للعام الدراسي الحالي 2023/2024 كالتالي:

الأحد 14 يناير 2024: اللغة العربية

الثلاثاء 16 يناير 2024: اللغة الأجنبية الأولى

الخميس 18 يناير 2024: اللغة الأجنبية الثانية

الخميس 18 يناير 2024: الأحياء

الخميس 18 يناير 2024: الفلسفة والمنطق

الاثنين 22 يناير 2024: الرياضة البحتة «الجبر والتفاضل وحساب المثلثات، علمي»

الاثنين 22 يناير 2024: الرياضيات العامة «أدبي»

الاثنين 22 يناير: الفيزياء

الاثنين 22 يناير: التاريخ

الأربعاء 24 يناير 2024: تطبيقات الرياضيات «علمي»

الأربعاء 24 يناير 2024: جغرافيا

الأربعاء 24 يناير 2024: الكيمياء

الأربعاء 24 يناير 2024: علم النفس وعلم الاجتماع