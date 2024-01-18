عاجل.. مشاهدة لقاء مصر وغانا مجانا في أمم أفريقيا

أصبحت طريقة مشاهدة مباراة مصر وغانا في إطار منافسات الجولة الثانية لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2023، تحظى باهتمام كبير من عشاق الساحرة المستديرة، خاصة جماهير الكرة المصرية، لمتابعة المباراة التي تجمع الفريقين على ملعب «فيلكس أوفوي بوانيي»، لذلك نستعرض خلال التقرير التالي، كل الوسائل المجانية والمشفرة الناقلة للقاء.

مشاهدة مباراة مصر وغانا مجانا

يمكن مشاهدة مباراة مصر وغانا مجانا، عبر 10 قنوات على أقمار صناعية معينة، يمكن تنزيلها عبر الترددات التالية..

قناة 5Plus HD، ويمكن تنزيلها عبر القمر الصناعي Amos 4W بإدخال تردد 10969.

قناة 5Live HD، ويمكن تنزيلها عبر القمر الصناعي Amos 4W بإدخال تردد10840.

قناة Max sport، ويمكن تنزيلها عبر القمر الصناعي Bulgariasat 1.9E بإدخال تردد 12418.

قناة 5Sport hd، ويمكن تنزيلها عبر القمر الصناعي Amos 4W بإدخال تردد 11103.

قناة ziggo sport HD، ويمكن تنزيلها عبر القمر الصناعي Astra 23E بإدخال تردد 12129.

قناة Max sport، ويمكن تنزيلها عبر القمر الصناعي Hellasat 39E بإدخال تردد 11595.

قناة 5Stars HD، ويمكن تنزيلها عبر القمر الصناعي Amos 4W بإدخال تردد 11430.

قناة Sport TV، ويمكن تنزيلها عبر القمر الصناعي Hispasat 30w بإدخال تردد 12207.

قناة 5Gold، ويمكن تنزيلها عبر القمر الصناعي Amos 4W بإدخال تردد 11551.

قناة TV 8.5 HD، ويمكن تنزيلها عبر القمر الصناعي Turksat 42E بإدخال تردد 12356.

طريقة متابعة مباراة مصر وغانا عبر الراديو

يمكن متابعة مباراة مباراة مصر وغانا، عبرمحطة أون سبورت FM، عبر تردد 93.7، ومحطة الشباب والرياضة FM، عبر تردد 108.

تشكيل منتخب مصر أمام غانا

وحول التشيكل المتوقع لمنتخب مصر أمام غانا في الجولة الثانية لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2023، فقد استقر البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر على التشكيل الذي سيخوض به مباراة غانا، كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد حمدي - محمد عبد المنعم - أحمد حجازي - محمد هاني / عمر كمال عبد الواحد.

خط الوسط: محمد النني - حمدي فتحي - أحمد سيد «زيزو»/ مروان عطية.

خط الهجوم: محمود حسن «تريزيجيه» - مصطفى محمد - محمد صلاح.