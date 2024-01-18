مسؤول قافلة «مصر الخير» الطبية: نعمل على سد حاجة المواطنين

قال أحمد فتحي، المسؤول عن القوافل الطبية التابعة لـ«مصر الخير»، عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي، التي انطلقت اليوم في منطقة «مساكن عثمان» بمدينة السادس من أكتوبر، أن القافلة تستمر في تقديم خدماتها للأهالي الأكثر احتياجا على مدار يومين، تبدأ اليوم الخميس وتنتهي غدا الجمعة، وتبدأ أعمال القافلة في العاشرة صباحا وحتى الرابعة عصرا.

نقل الحالات التي تحتاج رعاية خاصة للمستشفى

وأوضح في تصريح خاص لـ«الوطن» أن القافلة جاءت نظرا لاحتياج المنطقة إلى التدخلات الطبية، كما أن القافلة تعمل على نقل الحالات التي تحتاج إلى رعاية صحية متخصصة أو إجراء بعضا من الإشاعات المتخصصة أو غيره إلى المستشفيات التابعة لوزارة الصحة والسكان من أجل إجراء اللازم بالمجان، وتظل مصر الخير في متابعة المواطن إلى أن ينهي كل خطوات الكشف التي يحتاج إليها، سواء في القافلة أو في المستشفى.

إقبال المواطنين

وأضاف مسؤول قافلة مصر الخير في تصريح خاص لـ«الوطن»، أن القافلة استقبلت مئات من المواطنين في يومها الأول ومن المتوقع أن تزيد نسبة الإقبال في اليوم الثاني، بحيث يكون انتشر خبر وجودهم في المنطقة بين أهاليها، حيث قال: «استقبلنا في اليوم الأول مئات من المواطنين، ونتوقع مع نهاية اليوم الثاني أن يزيد عدد الأقبال وذلك لسببين، الأول هو أن غدا الجمعة وهو يوم إجازة، والسبب الثاني أن الأهالي سوف تكون أخبرت بعضها البعض عن وجودنا».

دور المتطوعين في القافلة

ولفت إلى أن وجود القوافل العلاجية التابعة للتحالف الوطني في منطقة «مساكن عثمان» يعمل على سد حاجة المواطن الأكثر احتياجا من الجانب الطبي، كما لفت إلى دور المتطوعين والذي يساهم في إكمال نجاح القافلة، وأوضح الفئة الشبابية تكون أكثر الفئات المستهدفة لتنظيم هذه القوافل، وذلك لما يتمتعون به من قوة بدنية تجعلهم قادرين على معاونة المسنين.