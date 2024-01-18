الكنيسة الأرثوذكسية تحتفل غدا بـ«برمون عيد الغطاس 2024»

تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بـ«برمون عيد الغطاس 2024»، صباح غدٍ، بإقامة القداسات والصوم الانقطاعي استعدادًا للاحتفال بعيد الغطاس، ذكرى معمودية المسيح في نهر الأردن، في يوم السبت 20 يناير.

برمون عيد الغطاس 2024

والبرمون هو اليوم السابق للعيد وهو خاص بعيدي الميلاد والغطاس فقط، ويصام للمساء ولا يؤكل فيه سمك ويصلى حسب الطقس السنوي، وبحسب طقس الكنيسة القبطية الأرثوذكسية يجب أن يكون قداس البرامون متأخرًا لأنه صوم انقطاعي، ما عدا إذا وقع يوم السبت أو الأحد.

وتقيم الكنائس في مساء يوم البرمون قداس عيد الغطاس في الكنائس حيت يترأس البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، قداس عيد الغطاس في الكاتدرائية المرقسية بالإسكندرية وسط حضور الأساقفة العموم رؤساء القطاعات الإدارية وهم الأنبا بافلي، أسقف عام الشباب، رئيس قطاع المنتزه، والأنبا إيلاريون رئيس قطاع كنائس غرب الإسكندرية والأنبا هيرمينا رئيس قطاع كنائس شرق والقمص إبرام ايميل، الوكيل البابوي، راعي الكنيسة المرقسية في الإسكندرية.

قداس عيد الغطاس2024

ومن المقرر، أنَّ يبث قداس عيد الغطاس من خلال القنوات القبطية الفضائية، عبر بث مباشر على الصفحة الرسمية للمتحدث باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، وصفحة المركز الإعلامي للكنيسة على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» وقناة «c.o.c».

وعيد الغطاس هو أحد الأعياد السيدية الكبرى و التي تشمل 7 أعياد وهم (البشارة، الميلاد، الغطاس، أحد الشعانين الأحد السابع من الصوم الكبير، القيامة في الأحد الثامن من الصوم الكبير، عيد العنصرة في اليوم الخمسين بعد القيامة، عيد الصعود في اليوم الأربعين بعد القيامة) وقد أخذت الكنيسة الأرثوذكسية الاحتفال به من الرسل وحددوا موعده ليكون في 11 طوبة بالنسبة للتقويم القبطي المتبع في الكنيسة القبطية الأرثوذكسية.